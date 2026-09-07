Fiscalía de Sonora revela cómo fue el ataque en la “Noche Suprema”; hay tres vinculados a proceso

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Detenidos relacionados con el ataque. Foto: FGJE Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora reveló más detalles sobre el ataque e incendio en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo durante el evento “Noche Suprema”. A través de un comunicado también se informó que tres detenidos, relacionados con el caso, han sido vinculados a proceso.

Detalles sobre el incendio en la “Noche Suprema”

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía, el pasado sábado 28 de agosto, a las 20:30 horas, los ahora detenidos llegaron armados al CUM e incendiaron el ring, provocando daños en el equipo de sonido, pantallas, iluminación, sillas y otros bienes.

Posteriormente, los agresores detonaron armas de fuego mientras aún había personas dentro del recinto. Los reportes oficiales mencionan que no hubo heridos ni fallecidos tras los disparos.

Sobre el motivo del incendio durante el evento “Noche Suprema”, la FGJE mencionó que se trata de la disputa entre dos grupos criminales.

Tres detenidos son vinculados a proceso

La Fiscalía añadió que fueron vinculados a proceso los tres detenidos señalados como participantes en el ataque registrado durante la “Noche Suprema” en el CUM y se les acusa de los delitos de daños agravados por incendio, disparo indebido de arma de fuego y asociación delictuosa.

Los imputados fueron identificados Jesús Salvador “N”, alias “El Arte”; Daniel Ernesto “N”, alias “El Dani”; y César Abdiel “N”, alias “El Sombra”. Los tres permanecerán bajo prisión preventiva justificada y se estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

“César Abdiel “N”, “El Sombra”, fue vinculado en una causa adicional por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo y portación de arma prohibida; mientras que Jesús Salvador “N”, “El Arte”, también fue vinculado por posesión de metanfetamina con fines de venta y portación de arma prohibida”, añadió la Fiscalía del estado.

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