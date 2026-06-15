Guerreras Buscadoras hallan dos fosas con restos humanos en Guaymas, Sonora

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Hallan fosas con restos humanos. Foto: Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme

Este domingo 15 de junio, fueron halladas dos fosas clandestinas en el ejido Graciano Sánchez, en Guaymas, Sonora, donde Guerreras Buscadoras encontraron tres osamentas, así como restos óseos en superficie y prendas.

Como se puede ver en las fotos compartidas por las Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme, se observan algunas prendas como playeras, shorts, calcetines, elásticos. De igual forma, hallaron un par de artefactos, en los que se incluye un rosario.

Guerreras Buscadoras pidieron acudir con autoridades

Asimismo, como se observa en el comunicado emitido, las Guerreras Buscadoras solicitaron a las personas interesadas acudir a los servicios periciales, en Guaymas, para recibir más información.

A su vez, agradecieron a la Policía Estatal de Guaymas, así como a la Comisión de Búsqueda de personas para el Estado de Sonora, por el acompañamiento y los trabajos de seguridad durante esta nueva labor de búsqueda.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido alguna declaración al respecto, mientras los trabajos de búsqueda e investigación continúan.

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