Detienen en Sonora al “01”, señalado por coordinar ataques con drones armados
Elementos del Gabinete de Seguridad, en coordinación con autoridades del estado de Sonora, detuvieron a Hugo “N”, alias el “01”, identificado como un presunto generador de violencia con operaciones en Sonora y Chihuahua.
De acuerdo con las autoridades, el detenido está relacionado con diversos delitos de alto impacto y con el uso de drones para realizar ataques contra grupos rivales y corporaciones de seguridad en la región.
Durante el operativo, al “01” le fue asegurada un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Las autoridades señalaron que esta captura es resultado de labores de inteligencia e investigación y forma parte de las acciones coordinadas para combatir a los grupos delictivos que operan en el norte del país.
El Gabinete de Seguridad reiteró que continuará trabajando de manera conjunta con los gobiernos estatales para detener a quienes generan violencia y fortalecer la seguridad de la población.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.