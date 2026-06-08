Detienen en Sonora al “01”, señalado por coordinar ataques con drones armados

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Hugo “N”, alias el “01”. Foto: Gabinete de Seguridad

Elementos del Gabinete de Seguridad, en coordinación con autoridades del estado de Sonora, detuvieron a Hugo “N”, alias el “01”, identificado como un presunto generador de violencia con operaciones en Sonora y Chihuahua.

De acuerdo con las autoridades, el detenido está relacionado con diversos delitos de alto impacto y con el uso de drones para realizar ataques contra grupos rivales y corporaciones de seguridad en la región.

Durante el operativo, al “01” le fue asegurada un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos del Gabiente de Seguridad, en coordinación con autoridades de @gobiernosonora, detuvieron a Hugo “N”, alias “El 01”, identificado como generador de violencia con presencia en Sonora y Chihuahua.



Está relacionado con… pic.twitter.com/tsJV1xJ4Gk — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 8, 2026

Las autoridades señalaron que esta captura es resultado de labores de inteligencia e investigación y forma parte de las acciones coordinadas para combatir a los grupos delictivos que operan en el norte del país.

El Gabinete de Seguridad reiteró que continuará trabajando de manera conjunta con los gobiernos estatales para detener a quienes generan violencia y fortalecer la seguridad de la población.

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