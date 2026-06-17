VIDEO: lluvias provocan filtraciones en hospital del IMSS recientemente inaugurado en Sonora

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Lluvias generan filtraciones en instalaciones del IMSS en Sonora. Foto: Cuartoscuro

Las fuertes lluvias registradas la noche del 15 de junio en Hermosillo, Sonora, provocaron filtraciones de agua en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 15 del IMSS, inaugurado en mayo pasado, situación que quedó evidenciada en videos difundidos en redes sociales, donde se observa cómo el agua cae desde el techo hacia los pasillos del inmueble.

Las imágenes generaron preocupación entre usuarios debido a las condiciones en las que quedó parte del hospital; sin embargo, autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aseguraron que la unidad médica continúa operando con normalidad y que no se registraron afectaciones a pacientes, personal médico ni equipos.

🚨 IMSS Sonora atiende filtraciones tras intensas lluvias en Hermosillo



El IMSS informó que las fuertes lluvias registradas la noche del 15 de junio provocaron filtraciones de agua en algunas áreas del Hospital General de Zona No. 15 de Hermosillo. Autoridades señalaron que las… — Azucena Uresti (@azucenau) June 16, 2026

Videos muestran filtraciones y afectaciones en áreas comunes

Tras las intensas precipitaciones registradas en la capital sonorense, usuarios compartieron videos en los que se observa un chorro constante de agua filtrándose desde el techo del hospital.

Inicialmente, el escurrimiento habría sido contenido con cubetas colocadas por el personal de limpieza; sin embargo, conforme aumentó el volumen de agua, el plafón resultó afectado, incrementando las filtraciones en uno de los pasillos de la unidad médica.

En las grabaciones también se aprecia a trabajadores realizando labores para contener el agua mientras se mantenían las actividades dentro del hospital.

IMSS Sonora informa que ya realiza reparaciones

Luego de la difusión de las imágenes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora emitió un comunicado en el que explicó que las filtraciones fueron consecuencia de las intensas lluvias registradas durante la noche del 15 de junio.

“Derivado de las intensas lluvias registradas la noche del 15 de junio, se presentaron filtraciones de agua en algunas áreas del hospital”, informó la institución.

El organismo detalló que personal de Conservación, así como de Higiene y Limpieza, realizó labores inmediatas de atención, saneamiento y limpieza en las zonas afectadas.

Además, señaló que directivos del hospital efectuaron recorridos de supervisión para verificar las condiciones del inmueble.

“Tras la evaluación técnica correspondiente, personal de Conservación identificó el origen de las filtraciones y actualmente realiza las acciones correctivas necesarias para prevenir situaciones similares ante futuros eventos climatológicos”, indicó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La institución reiteró su compromiso con la seguridad de pacientes y trabajadores, así como con la continuidad de los servicios médicos.

Labores correctivas se realizan de manera inmediata en filtraciones ocasionadas por lluvias en HGZ no. 15 de Hermosillo. pic.twitter.com/UFqCe1k1yD — IMSS Sonora (@IMSSSONORA) June 16, 2026

Director del hospital asegura que la atención médica no se suspendió

Por su parte, José David García Hernández, director del Hospital General de Zona No. 15 de Hermosillo, afirmó que el centro hospitalario continúa funcionando de manera habitual.

“Estamos verificando que se encuentre en funcionamiento. Derivado de las lluvias intensas registradas el 15 de junio, hubo algunas filtraciones, por lo que el personal técnico de conservación se abocó a las reparaciones para que el personal de higiene y limpieza entrara inmediatamente después”, explicó.

Asimismo, la doctora Angélica Mariel Martínez, directora del IMSS en Sonora, indicó que las filtraciones derivaron directamente de la intensidad de las precipitaciones y que la respuesta del personal técnico fue inmediata.

Hospital continúa operando pese a las afectaciones

A pesar de las imágenes que mostraron las filtraciones al interior del inmueble, las autoridades sanitarias aseguraron que no hubo afectaciones en la atención médica, pacientes hospitalizados ni en el equipo especializado.

Mientras continúan las labores correctivas para reparar las áreas dañadas, el Hospital General de Zona No. 15 de Hermosillo mantiene sus servicios médicos en operación normal, mientras se evalúan las condiciones de la infraestructura tras las lluvias registradas en Sonora.

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