Localizan sin vida a Wendy Zepeda, joven reportada como desaparecida desde hace 10 días en Sonora
Wendy Stefani Zepeda Alfaro, de 25 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 29 de agosto en Sonora, fue localizada sin vida este miércoles en Sonora.
El caso de Wendy Zepeda seguirá bajo investigación
Reportan que localizaron sin vida a Wendy Zepeda, quien fue reportada como desaparecida desde hace más de 10 días, el 29 de agosto de este 2026, en San Luis Río Colorado, Sonora.
La noticia causó consternación entre familiares, amigos y la comunidad, que durante varios días exigieron a las autoridades intensificar su búsqueda.
El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar responsabilidades.
Señalan a su pareja sentimental
Mientras tanto, allegados a la joven señalan a su pareja sentimental, a quien acusan de haber incurrido en agresiones.
El cuerpo de Wendy Zepeda fue encontrado en un predio baldío y en estado de descomposición. En las últimas horas, decenas de manifestantes han exigido justicia por el caso de la joven mujer.
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