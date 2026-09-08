Reabren frontera de Sonora para exportación de ganado a Estados Unidos

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Exportación de ganado. Foto: Cuartoscuro

La frontera de Sonora con Estados Unidos reabrió para la exportación de ganado, luego de permanecer cerrada desde el pasado 28 de agosto debido a problemas técnicos que impedían realizar el protocolo de revisión y cruce de los animales.

Este martes, 750 reses serán exportadas desde Agua Prieta hacia Douglas, Arizona, informó Juan Manuel González Alvarado, secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) de Sonora.

¿Por qué estuvo cerrada la frontera?

Los trabajos para restablecer las operaciones se prolongaron por más de una semana y consistieron en el cambio de una trampa de funcionamiento hidráulico, necesaria para realizar el proceso de inspección del ganado.

González Alvarado explicó que, antes del cruce, los animales deben pasar por una inspección y un protocolo de exportación, tras lo cual se seleccionan los ejemplares que cumplen con los requisitos para ingresar a Estados Unidos.

Sonora suma 30 casos de gusano barrenador

El secretario también informó que Sonora acumula 30 casos de gusano barrenador en ganado, detectados en los municipios de Álamos, Quiriego, Cajeme y Yécora.

Como parte de las acciones para contener la plaga, las autoridades mantienen la dispersión de 30 millones de moscas estériles, una estrategia utilizada para reducir la reproducción del gusano barrenador.

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