Manifestantes bloquean carretera México 15 en Hermosillo por apagón de la CFE

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Bloquean carretera México 15, en Hermosillo, por apagón de la CFE. Foto: Uno TV

Habitantes de varias colonias del sur de Hermosillo, Sonora, bloquearon la noche de este jueves la carretera federal México 15 para exigir el restablecimiento del servicio de energía eléctrica, luego de permanecer más de seis horas sin luz. Los manifestantes señalaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no les había dado una solución al momento de la protesta.

Las colonias Villas del Sur, Villa Bonita y otras zonas del sur de la capital sonorense resultaron afectadas por el apagón, que comenzó durante la tarde. Los vecinos denunciaron que la falta de electricidad afectó viviendas, comercios y personas vulnerables debido a las altas temperaturas que se registran en la ciudad.

Apagón de la CFE provoca bloqueo en la carretera México 15

Alrededor de las 22:00 horas, los habitantes mantenían el bloqueo sobre la carretera México 15, una de las principales vías que conecta Hermosillo con Guaymas. Los inconformes exigieron la presencia de personal de la CFE para atender la falla y restablecer el suministro eléctrico lo antes posible.

La protesta se prolongó por al menos cinco horas, lo que ocasionó un importante congestionamiento vehicular en ambos sentidos de la carretera y obligó a automovilistas a buscar rutas alternas.

Vecinos reportan afectaciones por falta de energía eléctrica

Los manifestantes aseguraron que el apagón provocó afectaciones en sus hogares y negocios, además de complicaciones para personas que enfrentan las altas temperaturas sin servicio eléctrico. A su vez, usuarios en redes sociales denunciaron las fallas en el suministro eléctrico.

no hay luz en todo el sector sur de hermosillo — belladona (@b3ll4donan) June 26, 2026

Elementos de seguridad acudieron al lugar para resguardar la zona, implementar desvíos de tránsito y mantener el orden mientras continuaban las negociaciones entre las autoridades y los manifestantes.

Hasta el momento, la CFE no había informado las causas del apagón ni el tiempo estimado para la restitución del servicio eléctrico. Mientras tanto, los habitantes reiteraron que mantendrían la protesta hasta recibir una respuesta concreta y la reactivación del suministro de energía en las colonias afectadas.

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