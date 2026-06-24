Compacto y de bajo costo: estudiantes de Sonora crean AVIDO, un auto eléctrico mexicano

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AVIDO, auto eléctrico mexicano. Foto: TecNM-Hermosillo

El talento mexicano sigue dando pasos firmes hacia la innovación. Estudiantes e investigadores del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), perteneciente al Tecnológico Nacional de México (TecNM), presentaron AVIDO, un prototipo funcional de vehículo eléctrico compacto desarrollado en colaboración con la empresa AUTOMAX.

Este proyecto coloca al TecNM-Hermosillo como uno de los referentes en el desarrollo de tecnología para la movilidad sostenible en México, al sumarse a los esfuerzos nacionales para impulsar la electromovilidad y la transición hacia energías limpias.

El costo de fabricación rondó los 190 mil pesos por unidad; sin embargo, si se llega integrar a una línea de producción a mayor escala, el precio podría rondar entre los 140 mil a 150 mil.

AVIDO, una apuesta por la movilidad eléctrica mexicana

La presentación oficial de AVIDO representa la consolidación de una alianza estratégica entre el Tecnológico Nacional de México Campus Hermosillo y AUTOMAX. El vehículo fue diseñado y construido por estudiantes e investigadores del ITH, quienes aplicaron conocimientos de ingeniería, innovación y desarrollo tecnológico para crear una alternativa de transporte más sustentable.

El prototipo demuestra la capacidad de las instituciones educativas mexicanas para generar soluciones tecnológicas que respondan a los desafíos actuales de movilidad y cuidado del medio ambiente.

Proyecto alineado al Plan México y al Plan Sonora

AVIDO forma parte de los esfuerzos impulsados por el Gobierno de México para fortalecer la industria nacional de vehículos eléctricos. El proyecto está alineado al Plan México, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como al Plan Sonora de Energías Sostenibles.

Además, se integra a la cadena de valor del proyecto nacional OLINIA, iniciativa enfocada en el desarrollo de mini vehículos eléctricos fabricados con tecnología mexicana.

TecNM fortalece la innovación y la formación de talento

Con el desarrollo de AVIDO, el TecNM-Hermosillo reafirma su compromiso con la formación de profesionistas capaces de liderar proyectos de alto impacto tecnológico y social.

La institución destacó que este tipo de iniciativas fortalecen la investigación aplicada, la innovación y la vinculación con el sector productivo, al tiempo que preparan a las nuevas generaciones para enfrentar los retos de la industria automotriz del futuro.

Sonora se posiciona en la revolución tecnológica

La creación de AVIDO también fortalece el papel de Sonora como un estado clave en el desarrollo de energías limpias y tecnologías sustentables. El proyecto refleja cómo la colaboración entre academia e iniciativa privada puede generar soluciones innovadoras con potencial para transformar la movilidad en México.

Con este vehículo eléctrico compacto, estudiantes sonorenses demuestran que el futuro de la electromovilidad también se está construyendo desde las aulas y laboratorios del país.

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