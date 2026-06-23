¿Pagar mil 200 dólares para cruzar la frontera? La odisea de los Tohono O’odham entre Sonora y EE. UU.

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Gobernadora y también conocida como “Pápago”. Foto: Antonio López Moreno

Integrantes de la nación indígena Tohono O’odham de Sonora y Arizona mantienen el llamado a autoridades internacionales para que intercedan ante el gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), luego de que desde el año pasado se les cobra hasta mil 200 dólares por ingresar a ese país, pese a que históricamente han habitado en ambos lados de la frontera.

Soraya María Guardado Salgado, gobernadora tradicional de la nación también conocida como “Pápago”, explicó que éstos trámites de visa humanitaria, tenían costos que oscilaban entre los 6 y 10 dólares y actualmente se trata de un cobro autorizado durante el gobierno de Donald Trump, el cual consideran injusto, ya que muchas personas viven en México y trabajan en Estados Unidos.

“Lo que pasa es que si siguen cobrando, es un permiso humanitario que es el HR1 que es para todas las personas, pero si lo siguen cobrando. Cuando supimos del permiso eran mil dólares, ahora están cobrando mil 200 dólares, solamente los pápanos que tienen visa pueden entrar y salir”, dijo Soraya María Guardado Salgado, gobernadora indígena.

Este pueblo indígena es uno de los pocos en la región cuya presencia territorial es anterior al trazo de la frontera entre México y Estados Unidos, por lo que sus comunidades han coexistido durante generaciones en ambos países, manteniendo vínculos familiares, culturales y económicos de manera constante.

“Si, que se respetara el libre tránsito de los Tohono O’odham, de los Pápagos, que no cobraran esa cantidad exuberante, se pueden pagar 10, 15 dólares, pero mil 200 dólares no se puede pagar”, Soraya María Guardado Salgado, gobernadora indígena.

En el caso de Sonora, integrantes de esta nación indígena se concentran principalmente en Puerto Peñasco y sus alrededores, desde donde cruzan de manera frecuente hacia territorio estadounidense por motivos laborales, familiares y comunitarios.

La nación Tohono O’odham está integrada por más de 11 mil personas; de ellas, alrededor de 9 mil 500 residen en Estados Unidos y poco más de 2 mil en México.

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