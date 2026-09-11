Asesinan a otro influencer, ahora en Sonora: el “Piturris” fue atacado a balazos en su taquería

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El “Piturris” hacía contenido de comedia. Foto: Getty/Cuartoscuro

José Luis Esparza, influencer conocido en redes sociales como “Piturris” o el “Wichito“, fue asesinado a balazos mientras trabajaba en una taquería ubicada en la colonia Reforma, en Ciudad Obregón, Sonora.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el ataque ocurrió en un establecimiento situado en el cruce de las calles Chihuahua y Sebastián Lerdo de Tejada, donde la víctima se encontraba atendiendo el negocio cuando fue agredida con arma de fuego.

Asesinan al creador de contenido “El Piturris” en Ciudad Obregón Sonora



José Luis, también conocido como “El Wichito”, fue atacado a balazos mientras atendía una taquería del fraccionamiento Reforma, calle chihuahua y Lerdo de Tejada. Murió en el hospital.



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El agresor huyó en motocicleta

Las primeras investigaciones indican que José Luis “N”, de 37 años, fue atacado por un sujeto que posteriormente escapó en motocicleta junto con otra persona.

En el lugar fueron localizados dos casquillos calibre .40, los cuales forman parte de los indicios que serán analizados por peritos.

Aunque el hombre fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, murió mientras era atendido.

Era conocido como “Piturris” en redes sociales

Además de dedicarse a la venta de tacos, José Luis Esparza contaba con presencia en redes sociales, donde difundía contenido principalmente relacionado con la comedia.

Su cuenta de TikTok superaba los 40 mil seguidores y acumulaba más de 140 mil “me gusta” en sus publicaciones.

También participaba en el podcast “Desde la O”, donde compartía anécdotas y contenidos junto con otro creador de contenido conocido como “Huicho”. El proyecto suma millones de reproducciones en plataformas digitales.

Fiscalía mantiene abierta la investigación

La FGJES informó que continúa con las diligencias para esclarecer el homicidio.

Las autoridades esperan los resultados de la necropsia, el trabajo de campo realizado por Servicios Periciales y los análisis balísticos para determinar las circunstancias del ataque y establecer si el crimen está relacionado con otros hechos.

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