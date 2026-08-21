Alcalde de Paraíso denuncia persecución política; reaparece y niega estar prófugo

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Reapareció el alcalde de Paraíso, Alfonso Baca. FOTO: Facebook

El alcalde de Paraíso, Alfonso Baca Sevilla, reapareció este jueves 20 de agosto en un video difundido en redes sociales, luego del operativo Enjambre. El funcionario aseguró que no está prófugo y que permanece en la Ciudad de México, donde afirmó que realiza actividades de trabajo.

Baca Sevilla señaló que viajó a la capital del país desde el martes 17 por la tarde para atender una agenda laboral, compromisos personales y realizar distintas gestiones. También rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que contrató los servicios de abogados para conocer de qué se le acusa y preparar su defensa.

Alfonso Baca niega estar prófugo tras operativo Enjambre

El alcalde de Movimiento Ciudadano sostuvo que es falso que haya escapado tras el operativo y explicó que su estancia en la Ciudad de México estaba prevista por cuestiones laborales.

“Es falso que me hubiera ido a la fuga como se difunde de manera tergiversada”, declaró Alfonso Baca Sevilla. Agregó que mediante un defensor contrató los servicios de un despacho para atender jurídicamente el caso.

📰 | 🚨 POSICIONAMIENTO DEL ALCALDE DE PARAÍSO.



Tras los hechos registrados en las últimas horas en Paraíso, el alcalde Alfonso Baca Sevilla reapareció públicamente y emitió un posicionamiento sobre la situación que enfrenta su administración.#Tabasco | #Noti13 pic.twitter.com/0rpauV1ORL — Notitrece Tabasco (@c13tabasco) August 21, 2026

El presidente municipal también aseguró que demostrará tanto su inocencia como la de los demás funcionarios públicos arrestados.

En su mensaje, Baca Sevilla denunció ser víctima de una persecución política y afirmó que los operativos de la Fiscalía General de la República (FGR) no fueron realizados conforme al debido proceso.

El alcalde indicó que primero concluirá sus compromisos de gestión institucional y posteriormente se presentará en el Ayuntamiento de Paraíso. De manera paralela, dijo que enfrentará por la vía jurídica las acusaciones.

“Demostraré mi inocencia y la de mis compañeros servidores públicos”, afirmó.

Baca Sevilla también hizo referencia a su trayectoria profesional y a la formación de su patrimonio familiar. Señaló que en Paraíso sus habitantes conocen las actividades a las que se ha dedicado desde el inicio de su vida productiva.

¿Alfonso Baca regresará a Paraíso?

Aunque aseguró que se presentará en el Ayuntamiento una vez que termine sus compromisos institucionales, Alfonso Baca Sevilla no precisó cuándo ocurrirá.

Tampoco informó si regresará a Paraíso, Tabasco, para continuar de manera inmediata con sus labores como alcalde o si permanecerá fuera del estado mientras atiende su situación jurídica.