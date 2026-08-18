Aparecen miles de peces muertos en la Laguna de las Ilusiones en Villahermosa, Tabasco

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Aparecen peces muertos en Laguna de las Ilusiones. Foto: Uno TV

Durante la mañana de este martes, aparecieron una gran cantidad de peces muertos dentro de la Laguna de las Ilusiones en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

La mayoría de los peces, aparecieron flotando cerca del Parque Museo La Venta; sin embargo, la fauna local como cocodrilos y garzas aprovecharon la situación para alimentarse de los pescados.

Ante tal situación, los técnicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Tabasco, movilizaron 6 lanchas para retirar los peces muertos.

¿Qué provocó la muerte de los peces?

Los inspectores señalaron que la muerte de los peces podría obedecer a un fenómeno natural causado por la lluvia y la baja oxigenación que mata principalmente a una especie de sardina qué habita la Laguna.

Cabe señalar que no es la primera vez que ocurre esta situación en la Laguna de las Ilusiones en Villahermosa; sin embargo, la muerte de los peces sigue llamando la atención de los ciudadanos.

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