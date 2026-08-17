Muerte de motociclista desata violencia en Cárdenas, Tabasco; habitantes queman patrullas y retienen a policías

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Retuvieron a policías en Cárdenas, Tabasco. Foto: Cuartoscuro

La violencia se desató en el municipio de Cárdenas, Tabasco, por la muerte de un motociclista, presuntamente a manos de policías. Ayer por la tarde, habitantes del poblado de Azucena quemaron patrullas, golpearon a elementos de la Guardia Nacional y bloquearon los accesos.

Quemaron 2 patrullas en poblado Azucena 2da sección, municipio d Cárdenas

De acuerdo a testimonios los hechos ocurrieron luego q policías municipales presuntamente dieron muerte a un motociclista d la comunidad, por lo q personas prendieron fuego a unidades d la Guardia Estatal pic.twitter.com/yStSMJPai6 — Quadratín Tabasco (@QuadratinTa) August 17, 2026

Violencia en Cárdenas, Tabasco, por muerte de un motociclista

Medios locales informaron que el pasado 13 de agosto falleció un motociclista tras ser atropellado por una patrulla de la Policía Municipal que transitaba a exceso de velocidad, en la zona de la ranchería Encrucijada Cuarta Sección.

Familiares de la víctima y pobladores de Azucena protestaron por el fallecimiento del motociclista y los ánimos se calentaron el día de ayer, cuando elementos de la Guardia Nacional visitaron el poblado para atender una denuncia de violencia familiar.

Pobladores de Azucena en Cárdenas, Tabasco, incendiaron patrullas Estatales por la muerte de un "ciudadano" que fue perseguido por autoridades municipales, malandros alentaron el ataque, LEE MÁS AQUÍ 👇👉 https://t.co/oRmAfR3A02 pic.twitter.com/rMfKeBYAwl — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) August 17, 2026

Reportes mencionan que los habitantes del lugar arrojaron piedras a los policías y posteriormente quemaron un par de patrullas. También se menciona que le prendieron fuego a las instalaciones de la delegación municipal.

Los parónimos se calmaron tras la intervención del delegado municipal, quien dio refugio a los uniformados en su casa y dialogó con los locales para que el conflicto no escalara.

Autoridades de Tabasco dan su versión de lo ocurrido

Sobre los hechos ocurridos en Cárdenas, el Gabinete de Seguridad de Tabasco emitió un comunicado para informar que elementos de la Guardia Nacional acudieron al poblado de Azucena para atender la denuncia de una mujer, quien manifestó haber recibidoamenazas de muerte por parte de su pareja.

Al concluir la revisión, los elementos se disponían a retirarse y fueron interceptados por pobladores, quienes agredieron a los uniformados, incendiaron las patrullas y bloquearon los puntos de acceso.

El Gabinete de Seguridad menciona que los integrantes de la Guardia Nacional agredidos en Azucena no tienen ninguna relación con la muerte del motociclista.

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