Realizan operativo “Enjambre” en Paraíso, Tabasco; reportan que el alcalde huyó

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Operativo en Paraíso, Tabasco. Foto: Armando de la Rosa

Durante la madrugada de este miércoles, se registró un megaoperativo por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en el municipio de Paraíso, en Tabasco.

Fuentes consultadas por Uno TV señalaron que se trata del operativo denominado “Enjambre” liderado por la Fiscalía General de la República, en contra de varios funcionarios del ayuntamiento de Paraíso; sin embargo, trascendió que el alcalde emanado del partido Movimiento Ciudadano (MC), Alfonso Vaca Sevilla se dio a la fuga.

Operativo “Enjambre” llega a Paraíso, Tabasco

Los uniformados federales catearon dos viviendas ligadas al alcalde de Paraíso, junto con una vivienda relacionada con el director de Obras Públicas del municipio. Primeros reportes señalan que el director de Obras Públicas habría sido arrestado por el personal de la FGR.

De igual forma, varios vehículos y maquinaria pesada fueron incautados por personal de la Fiscalía General de la República. No obstante, hasta el momento las autoridades no han revelado más información sobre el caso

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