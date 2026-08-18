PRI Tabasco denuncia a Andrés Manuel López Beltrán ante el INE por actos anticipados de campaña

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PRI Tabasco denuncia a Andy López ante el INE. Foto: PRI Tabasco

El dirigente del PRI en Tabasco, Miguel Barrueta Cambrano, anunció este lunes que presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, por presuntos actos anticipados de campaña en el estado.

De acuerdo con el líder priista, López Beltrán realiza recorridos casa por casa en Tabasco como parte de una estrategia de posicionamiento rumbo a una posible candidatura a la diputación federal por el Distrito 6.

PRI denuncia ante el INE a Andy López Beltrán y Morena por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña en Tabasco.



Se solicitó medidas cautelares por los recorridos que realiza en el Distrito 06 Federal.https://t.co/vnzxPrtnwH pic.twitter.com/1NgvUYBnGX — PRI Tabasco (@PRITabasco) August 18, 2026

PRI acusa a Andy López de actos anticipados de campaña

Barrueta Cambrano sostuvo que la denuncia busca que las autoridades electorales revisen las actividades que realiza López Beltrán en territorio tabasqueño.

El dirigente priista también acusó a Morena de respaldar la estrategia política del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló que sería el único aspirante para competir por el Distrito 6 federal.

Andy decidió entrar a la vida política, convertirse en un personaje público y construir un proyecto político.

El dirigente del PRI Tabasco agregó que quienes participan en política deben rendir cuentas y responder por los señalamientos públicos relacionados con su actividad.

PRI y oposición anuncian alianza política en Tabasco

Durante la rueda de prensa también participaron dirigentes del PRD Tabasco, militantes de Somos México y los exalcaldes de Centro, Humberto de los Santos Bertruy y Jesús Alí de la Torre.

Los participantes anunciaron que trabajan en una unión política denominada “Juntos por Tabasco”, aunque en la información proporcionada no se detallaron los alcances, integrantes definitivos o calendario de actividades de esta alianza.

Barrueta Cambrano insistió en que la denuncia contra Andy López deberá ser analizada por las autoridades electorales, que determinarán si las actividades señaladas constituyen o no actos anticipados de campaña.

Por ahora, el caso queda en manos del INE, mientras continúan los movimientos políticos rumbo al proceso electoral federal.

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