ataques-incendiarios-dejan-5-autos-quemados-en-tabasco

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En Tabasco, quemaron 5 vehículos. Foto: Armando de la Rosa

Durante la noche de este lunes se registró la quema de, al menos, cinco vehículos en distintos puntos de Villahermosa y del municipio de Nacajuca, en Tabasco. Elementos del Instituto de Protección Civil del Estado desplegaron un operativo para sofocar los incendios.

¿Dónde ocurrieron los incendios?

Los primeros dos casos se reportaron en la colonia Primero de Mayo, donde varios hombres incendiaron dos automóviles que se encontraban estacionados en la vía pública.

Más tarde, en la colonia Nueva Villahermosa, cerca de la zona centro de la ciudad, se registró el incendio de una camioneta que estaba estacionada frente a un taller mecánico.

Ya durante la madrugada, autoridades atendieron el incendio de dos vehículos abandonados en la colonia Bosques de Saloya, ubicada en el municipio de Nacajuca.

¿Qué han informado las autoridades?

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el motivo de los ataques incendiarios.

Sin embargo, en semanas anteriores, la Fiscalía General del Estado de Tabasco señaló que este tipo de hechos son una reacción de grupos delictivos ante la detención de presuntos generadores de violencia.

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