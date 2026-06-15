Tabasco pone a la venta inmuebles públicos para financiar obras de infraestructura

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En Tabasco, la venta de 2 inmuebles genera polémica. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En Tabasco, fueron puestos a la venta dos inmuebles públicos para financiar la construcción de nuevas obras en la entidad, lo que está generando polémica en la entidad.

¿Qué inmuebles venderán en Tabasco?

Se trata del Centro de Convenciones de Villahermosa, que se encuentra ubicado a un costado de una plaza comercial, y es utilizado para la realización de todo tipo de eventos como conciertos, espectáculos y eventos políticos.

El segundo inmueble es un gimnasio que lleva varios años sin uso y es conocido como el Parque “La Choca” y se ubica también en la ciudad de Villahermosa.

Venta es para infraestructura en el Estado

La decisión de poner a la venta ambos inmuebles fue tomada por el gobernador Javier May Rodríguez, quien prometió, en su campaña, construir un nuevo Centro de Convenciones para la capital Tabasqueña.

Al inicio de su administración, confirmó la operación y adelantó que con el monto obtenido se financiarán varias obras, entre ellas el nuevo Centro de Convenciones, además de dos puentes y varios distribuidores viales para la capital del estado.

En febrero de este año arrancó la construcción del nuevo Centro de Convenciones, que estará ubicado cerca del Parque Tabasco de Villahermosa donde se realiza la feria de la entidad, mientras que a principios de junio comenzó la construcción de un nuevo Puente que cruzara el río Carrizal.

Este fin de semana la Secretaría de Finanzas confirmó que el Centro de Convenciones se oferta en licitación pública por 216 millones 679 mil pesos, mientras que el gimnasio del Parque “La Choca” se ofrece en 198 millones 310 mil pesos.

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