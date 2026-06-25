Noche de terror en Tabasco; queman autos, tienda y otros celebran victoria de la Selección Mexicana

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En Tabasco, se vivió una ola de violencia. Foto: Armando de la Rosa

En Tabasco, la noche del miércoles, la ciudad de Villahermosa registró una jornada de celebraciones por el triunfo de la Selección Mexicana, pero, también una ola de disturbios que incluyó la quema de autos, junto con una tienda de abarrotes y la aparición de ponchallantas.

Disturbios en Villahermosa

El primer incidente se registró en la avenida Revolución, de la colonia Atasta, donde delincuentes armados quemaron una tienda de abarrotes.

De igual forma, en la avenida Luis Donaldo Colosio, en la colonia Gaviotas, de Villahermosa, se reportó la aparición de dispositivos ponchallantas que dañaron más de 10 vehículos.

Mientras la gente festeja por el #mundialdefútbol déjeme informarle que los delincuentes no descansan y también hoy, —día glorioso del triunfo 3-0 de la selección nacional— mandan sus mensajes a las autoridades en #Tabasco.

Por la mañana, hombres armados se videograban baleando… pic.twitter.com/xmeQlfdv0j — Audelino Macario (@audelinomacario) June 25, 2026

Además, se registró la quema de tres autos. Uno en la ranchería Río Viejo, otro más en la colonia Indeco y la quema de la caja de un tráiler en la carretera federal Villahermosa con dirección a Cárdenas.

Festejos por triunfo de la Selección Mexicana

Es importante señalar que al mismo tiempo que se reportaban los disturbios, cientos de ciudadanos festejaban el triunfo de la Selección Mexicana en el Monumento al Deportista en Villahermosa.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, informó que se desplegó un importante operativo para contener los disturbios. Hasta el momento no ha trascendido cual es el motivo de los ataques en la capital Tabasqueña

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