Cumplimentan nueva orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”

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Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La Fiscalía General del Estado de Tabasco cumplimentó una nueva orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas.

De acuerdo con la autoridad, el mandamiento judicial fue otorgado por un Juez de Control tras el análisis de los datos de prueba presentados en la investigación.

Hernán Bermúdez sigue preso

La Fiscalía estatal informó, en un comunicado, que el imputado ya se encuentra recluido en el Penal Federal Número 1, donde enfrenta otro proceso penal distinto.

En torno a este caso, las indagatorias han derivado en la emisión de 19 órdenes de aprehensión, de las cuales 10 personas ya fueron vinculadas a proceso.

La Fiscalía de Tabasco reiteró su compromiso con la procuración de justicia y el combate a delitos de alto impacto.

Asimismo, recordó que Hernán Bermúdez se presume inocente y será tratado como tal durante todas las etapas del proceso, hasta que se determine su responsabilidad mediante una sentencia emitida por la autoridad jurisdiccional competente.

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