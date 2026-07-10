Operativo Enjambre: 6 policías detenidos en Tabasco por presunta participación en secuestro y extorsión

GENERANDO AUDIO...

Operativo Enjambre deja 6 policías detenidos en Tabasco. Foto: Especial

Como parte del Operativo Enjambre, autoridades federales detuvieron a seis policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, quienes son investigados por su presunta participación en los delitos de secuestro y extorsión. Las capturas se realizaron este jueves en las instalaciones de la corporación, en Villahermosa.

La Fiscalía General de la República (FGR) encabezó el operativo, con apoyo de autoridades estatales, el cual concluyó sin incidentes. Las autoridades pusieron a los seis agentes a disposición de un juez federal, quien definirá su situación jurídica.

#FiscalíaParaTodos



⚪La #FGETabasco destaca la coordinación, labores de inteligencia y colaboración entre autoridades estatales y federales para implementar el Operativo Enjambre en la entidad.



🌐 https://t.co/iq8qWUyjs5 pic.twitter.com/wf4nIOOMw8 — Fiscalía General de Tabasco (@FGETabasco) July 9, 2026

Operativo Enjambre continúa en Tabasco

La detención se llevó a cabo dentro de las instalaciones de la SSPC Tabasco, ubicadas sobre la avenida 16 de Septiembre, en el municipio de Centro.

El fiscal de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, informó que el Operativo Enjambre continuará en la entidad y adelantó que ya están previstas nuevas acciones contra servidores públicos.

Agradecemos a la Fiscalía General de la República y a su representante en el estado de Tabasco por encabezar este gran operativo. Fue con saldo blanco y estamos trabajando en ello.

Al ser cuestionado sobre la continuidad de los operativos, el fiscal respondió:

Así es, tenemos programados tres más… sobre diversos servidores públicos de diversas instituciones. Estamos trabajando fuerte de la mano con el Gobierno federal y el Gobierno del estado.

¿Quiénes son los policías detenidos?

En el comunicado, las autoridades informaron que identificaron a los elementos que detuvieron como:

Carmen N

Rubén N

Carlos Mario N

Edi N

Francisco Javier N

Joan Darío N

Todos ellos enfrentan investigaciones por su presunta participación en los delitos de secuestro y extorsión, aunque será la autoridad judicial la que determine su responsabilidad conforme avance el proceso.

Operativo Enjambre deja 6 policías detenidos en Tabasco. Foto: Especial

Autoridades mantienen investigaciones

De acuerdo con la Fiscalía de Tabasco, el Operativo Enjambre forma parte de una estrategia coordinada entre autoridades estatales y federales para investigar posibles actos delictivos cometidos por servidores públicos.

El fiscal estatal confirmó que las próximas acciones no se limitarán a corporaciones de seguridad, sino que podrían involucrar a funcionarios de distintas dependencias.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.