Hallan dos cuerpos desmembrados en Villahermosa, Tabasco

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Lugar donde fueron hallados los restos humanos. Foto: Armando de la Rosa

Durante la mañana de este martes, fueron localizados los cuerpos de dos personas desmembradas en la ranchería Río Tinto a las afueras de la ciudad de Villahermosa, en Tabasco.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, en la zona se hallaron varias cartulinas con mensajes amenazadores, además, los restos humanos fueron dejados a orillas de un puente.

Por su parte, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano junto con la Policía Estatal desplegaron un operativo en la zona, además, los peritos de la Fiscalía General del Estado, realizaron las investigaciones correspondientes y trasladaron los cuerpos al Servicio Medico Forense.

Es importante señalar que aunado a este caso, también el lunes por la madrugada fue hallada una cabeza humana a las afueras de una escuela en la colonia Miguel Hidalgo, en Villahermosa.

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