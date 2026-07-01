Volcadura de pipa provoca caos vial en la carretera federal Cárdenas, en Tabasco

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La pipa provocó caos vial en Tabasco. Foto: Armando de la Rosa

Un severo caos vial se registró este miércoles por la mañana en la carretera federal Cárdenas con dirección a Villahermosa, en el estado de Tabasco, debido a la volcadura de una pipa cargada con jarabe de maíz, la cual quedo obstruyendo parte de la carretera.

Volcadura de pipa provoca caos vial en Tabasco

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el conductor de la pipa derrapó y se volcó, por lo cual la pesada unidad quedó atorada en el carril lateral de la vía y parte de su cargamento se derramó sobre la cinta asfáltica.

El conductor de la pipa logró sobrevivir; sin embargo, la Guardia Nacional tuvo que desplegar un gran operativo para retirar la pipa, pues se necesitaron cinco grúas para poder mover el vehículo de carga.

Hasta la tarde de este miércoles, las autoridades no habían logrado retirar la pipa de la carretera. Además, se reportaron filas kilométricas de vehículos varados en la carretera y retrasos de hasta 2 horas para poder ingresar a la ciudad de Villahermosa.

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