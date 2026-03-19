Familiares de víctima acusan que había una fuga en la refinería de Dos Bocas

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Familiar de una de las víctimas en Dos Bocas. Foto: Armando de la Rosa

Familiares de Ezequiel Ramírez, quien falleció en el incendio de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, denunciaron que había una fuga de hidrocarburo en el sitio, así lo dijo el hijo de la víctima, el joven Luis Ramírez.

“Nosotros tenemos algunos compañeros, conocidos de ahí; nos comentaron que (…) ya estaba la fuga reportada. No puedo entrar en más detalles porque no tengo. Yo quiero que se investigue para llegar al origen”, comentó Luis Ramírez.

El señor Ezequiel estaba en el coche que provocó la explosión en Dos Bocas

En entrevista con Uno TV, Luis Ramírez dijo que ya vio el video viral donde quedó registrado el momento en el que comenzó el incendio e informó que su padre estaba en el auto qué aparece en el clip, ya que esa mañana salió de Cunduacán, junto a otros tres compañeros de trabajo, para llegar a su turno laboral en una empresa de seguridad privada que ofrece servicios en la Refinería de Dos Bocas, pero al entrar a Dos Bocas ocurrió el siniestro.

“Mi papá venía de descansar dos días e iba entrando a su primer turno de día. (…) como son compañeros viven cerca, el supervisor lo pasaba a buscar y ya pasaban por los demás compañeros. Ahí iban los cuatro fallecidos, ahí iban las dos muchachas y los dos varones entrando al mismo turno”, comentó el hijo del señor Ezequiel.

Familiares exigirán indemnización a Pemex por fallecidos en Dos Bocas

Por su parte, la viuda de Ezequiel Ramírez, la señora Miguelina García dijo que su esposo era muy trabajador y exigió a Pemex una indemnización por el caso.

“Yo sé que el dinero no me devolverá la vida de mi esposo, pero hay que salir adelante. Si nos dijeron allá que hay que checar lo del dinero que le correspondía a él. Pues yo tengo dos hijos y tres nietos y pues sí, que sea lo justo”, expresó Miguelina García.

Este jueves por la mañana el señor Ezequiel fue sepultado en el Panteón de la ranchería Tierra y Libertad del municipio de Cunduacán. Hasta el momento, las autoridades continúan investigando el incendio en la barda perimetral de la refinería.

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