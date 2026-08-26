Detienen a “Koki”, líder de Pueblo Unido y objetivo prioritario en Tabasco

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El “Koki” detenido en Tabasco. Foto: @OHarfuch

Un operativo coordinado entre autoridades federales y de Tabasco permitió la detención de Jorge Luis “N”, alias “Koki”, señalado como líder del grupo delictivo Pueblo Unido y considerado un objetivo prioritario en el estado, informó Omar García Harfuch, titular de la SSPC.

De acuerdo con García Harfuch, “Koki” fue detenido junto con dos de sus operadores. El funcionario señaló que el presunto líder fue operador de Ulises N., alias “Pinto”, identificado como líder de “La Barredora” y detenido en julio de 2025.

Con información obtenida por el Centro Nacional de Inteligencia elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1 , @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ y autoridades del @Gobierno_Tab, detuvieron a Jorge Luis N, alias “Koki”, líder del grupo delictivo Pueblo Unido y objetivo prioritario en Tabasco, junto… pic.twitter.com/hRz9Uj0cLT — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 26, 2026

Harfuch indicó que, posteriormente, “Koki” encabezó una escisión de dicha organización y está relacionado con quema de vehículos, ataques contra autoridades, extorsión, secuestro, tráfico de personas y distribución de droga en los municipios de Centro y Nacajuca.

El detenido cuenta con una orden de aprehensión de la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

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