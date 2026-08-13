Hallan bolsas con restos humanos en Villahermosa; van varios casos en últimas horas

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Villahermosa registra nuevos hallazgos de restos humanos Foto: Armando De la Rosa

Durante la mañana de este jueves, fueron localizadas dos bolsas con restos humanos en la colonia Indeco en la ciudad de Villahermosa, por lo cual, las autoridades desplegaron un operativo en la zona.

¿Dónde hallaron los restos humanos en Villahermosa?

Las bolsas con restos humanos estaban junto a una cartulina con un mensaje amenazador, además, las autoridades informaron que fueron los propios vecinos de la zona quienes hallaron las bolsas a las afueras de una vivienda.

Ante tal situación, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, realizaron las investigaciones correspondientes y trasladaron los restos humanos al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se determinará si los restos pertenecen a una sola persona o a varias víctimas.

Hallan más restos humanos en Villahermosa

Es importante precisar que apenas el pasado martes por la noche, también en la colonia Indeco fue hallado el cuerpo de un hombre al interior de una bolsa cerca de un parque público.

Aunado a los restos hallados en la colonia Indeco, este mismo jueves por la madrugada también se reportó el hallazgo de varios restos humanos en la Villa Ocuiltzapotlán a las afueras de la ciudad de Villahermosa. Debido a esta situación, las autoridades en Tabasco optaron por reforzar la seguridad.

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