Video exhibe presunta agresión de agentes ministeriales de Tabasco en caseta Mérida-Chichén Itzá

GENERANDO AUDIO...

Captan a supuestos agentes de Tabasco golpeando a trabajadores. Foto: Cuartoscuro

Un video que muestra una presunta agresión contra trabajadores de la caseta de cobro Mérida-Chichén Itzá por parte de supuestos agentes ministeriales de Tabasco generó polémica en redes sociales.

Video de la agresión de los presuntos agentes de Tabasco

El material difundido en redes sociales muestra el momento en que los presuntos agentes golpean a empleados de la caseta. En las imágenes se observa cómo uno de los trabajadores es derribado al piso y posteriormente agredido por los sujetos.

Agresión de presuntos agentes ministeriales de Tabasco en caseta de cobro en Chichén Itzá, Yucatán. Golpearon a empleados que les cobraban la cuota. pic.twitter.com/zWhOThRHqN — Infolliteras (@infolliteras) August 6, 2026

En otro fragmento del video, uno de los compañeros de la víctima intenta intervenir para detener la agresión; sin embargo, también es empujado y los presuntos agentes continúan con el ataque.

Abren investigación en Tabasco

Tras la difusión del video, el fiscal de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez, informó que se inició una carpeta de investigación para determinar si las personas involucradas pertenecen a la Fiscalía General del Estado (FGE).

El funcionario señaló que no puede confirmar que se trate de elementos ministeriales de Tabasco hasta que concluyan las investigaciones. Además, indicó que ya estableció comunicación con su homólogo de Yucatán para colaborar en la identificación de los presuntos responsables.

“Tuve conocimiento de los hechos que refieren. No puedo dar por hecho que sean elementos ministeriales y mucho menos de la Fiscalía del estado de Tabasco. Sin embargo, se inició una carpeta de investigación para determinarlo. El video, aunque tiene claridad, también tiene una distancia considerable; vamos a verificar. Ya me comuniqué con mi homólogo en el estado de Yucatán y vamos a trabajar”, declaró.

#LoÚltimo 🔴 El fiscal de Tabasco, Óscar Tonathiú Vázquez Landeros, informó que se inició una carpeta de investigación por la presunta agresión de agentes ministeriales contra trabajadores de la caseta de cobro Mérida–Chichén Itzá



Videos difundidos en redes sociales mostrarían… pic.twitter.com/um3PQbE9Mo — xevt – xhvt (@xevtfm) August 5, 2026

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.