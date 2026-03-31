Primero chapopote, ahora medusas en playas de Tabasco

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Foto: Armando de la Rosa

Tras el derrame de hidrocarburo en las playas del municipio de Paraíso, en Tabasco, ahora se ha reportado la llegada de cientos de medusas a las costas de dicho municipio.

Alertan por presencia de medusas en playas de Tabasco

Debido a esta situación, el día domingo, una menor de edad resultó lesionada por tener contacto con una medusa en las playas de Paraíso, por lo cual, las autoridades desplegaron la bandera morada para prohibir el acceso de los turistas al mar.

Al respecto, el coordinador de Protección Civil de Tabasco, Armando Pulido Pardo, confirmó que la bandera morada sólo aplica para las playas de Paraíso y aseguró que la llegada de las medusas no está relacionada con el derrame de hidrocarburo.

“Son las medusas y aguamala, son especies que regularmente arriban o se encuentran en zonas costeras en su hábitat en nuestro estado de Tabasco. Cada año es común verlas en nuestros cuerpos de aguas costeros. No es derivado de ningún tipo de contaminante ni algún tema ambiental, es totalmente natural y normal la presencia de ello”, explicó Armando Pulido Pardo.

No obstante, las autoridades han señalado que las playas de Cárdenas y Centla se mantienen disponibles para nadar en el mar.

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