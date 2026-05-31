Día Mundial sin Tabaco: el cigarro mata a 8 millones al año; así puedes dejarlo

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Tips para drejar el cigarro. Foto: Shutterstock

El consumo de tabaco es uno de los principales problemas de salud a nivel global; de acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cada año mueren alrededor de 8 millones de personas en el mundo a causa de enfermedades relacionadas con el tabaquismo.

En México, más de 60 mil personas mueren anualmente por padecimientos asociados al consumo de tabaco, como enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de pulmón.

En el marco del Día Mundial sin Tabaco, expertos tanto de la UNAM como de la Organización Mundial de la Salud (OMS) otorgan tips y alternativas para dejar de consumirlo, especialmente ante la alta exposición al humo de segunda mano y el incremento de casos de enfermedades asociadas.

¿Fuiste fumador o fumadora 🚬? ¿Qué consejo le darías a alguien que busca dejar el cigarro? #UnDíaComoHoy se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco 🚭 > https://t.co/S2KQn0Mmyn pic.twitter.com/OMCmVAxtOu — UNAM (@UNAM_MX) May 31, 2026

Tips para dejar el tabaco: recomendaciones de la OMS para abandonar el tabaco

Según la OMS, dejar el tabaco es un proceso que requiere planificación, apoyo y estrategias más allá de la fuerza de voluntad. Estas son algunas de las recomendaciones basadas en evidencia para aumentar las probabilidades de éxito:

Comprométete con una fecha y un plan

La OMS sugiere fijar una fecha concreta para dejar de fumar, idealmente dentro de las próximas dos semanas, como punto de inicio del proceso.

Entre las acciones recomendadas están:

Definir el día en que se dejará el tabaco

Informar a una persona de confianza

Eliminar cigarrillos, vapeadores o productos de nicotina del entorno

Establecer recompensas por metas cumplidas

Mantener el plan visible como recordatorio constante

Apóyate en familiares, amigos y especialistas

El acompañamiento es clave durante el proceso. La OMS recomienda compartir la decisión con familiares o personas cercanas para recibir apoyo emocional.

También se sugiere:

Pedir apoyo cuando aparezcan los deseos de fumar

Mantener contacto constante para evitar el aislamiento

Buscar ayuda profesional o asesoría médica

Utilizar líneas de ayuda, aplicaciones o programas de apoyo

Identifica y controla los desencadenantes

Uno de los puntos más importantes es reconocer las situaciones que provocan el consumo de tabaco o nicotina.

Entre los desencadenantes más comunes están:

Momentos del día como después de comer o durante el estrés

Situaciones emocionales como ansiedad o aburrimiento

Hábitos automáticos como llevarse la mano a la boca

Mantente alejado del tabaco y celebra los avances

Otra recomendación es evitar por completo el contacto con productos de tabaco y entornos donde se consuma.

Además, se sugiere:

Alejarse de lugares donde otras personas fumen o vapeen

Pedir apoyo para evitar exposición al humo

Reconocer avances como 24 horas, una semana o un mes sin fumar

Entender que una recaída no significa fracaso, sino parte del proceso

La OMS enfatiza que dejar el tabaco no ocurre de un momento a otro, sino que es un proceso progresivo que puede lograrse con apoyo y constancia.

Ante esto, la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, directora de la Facultad de Medicina de la UNAM, ha explicado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera al tabaquismo como la principal causa de enfermedad, discapacidad y muerte prematura, además de ser una de las adicciones más extendidas y prevenibles.

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