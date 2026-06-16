Fiscalía de Tabasco pide 154 años de prisión para Hernán Bermúdez

GENERANDO AUDIO...

Fiscalía de Tabasco pide penas máximas por 3 delitos. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General del Estado de Tabasco solicitó este lunes una condena de 154 años de prisión contra Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad estatal y señalado como presunto líder del grupo delictivo “La Barredora”, durante una nueva audiencia realizada en los juzgados ubicados en la zona centro de Villahermosa.

El exfuncionario, quien actualmente permanece recluido en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, participó en la diligencia de manera virtual a través de una videollamada por la plataforma Zoom, la cual fue proyectada en una pantalla al interior de la sala de audiencias.

Fiscalía pide la pena máxima por tres delitos

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó al juez la pena máxima por tres delitos que se le imputan.

De acuerdo con la petición presentada por el Ministerio Público, se solicitaron:

100 años de prisión por secuestro

30 años de prisión por extorsión agravada

24 años de prisión por asociación delictuosa

La suma de las penas solicitadas asciende a 154 años de cárcel.

Juicio se suspende por un amparo pendiente

Sin embargo, la audiencia no pudo continuar debido a que la defensa del exfuncionario argumentó que existe un juicio de amparo que aún no ha sido resuelto.

Ante esta situación, el proceso concluyó después de aproximadamente tres horas de duración y no se fijó una nueva fecha para reanudar el juicio.

Las autoridades judiciales deberán determinar los siguientes pasos una vez que se resuelva el recurso legal pendiente.

Defensa de Hernán Bermúdez no emitió declaraciones

Al término de la audiencia, los abogados defensores de Hernán Bermúdez abandonaron los juzgados sin emitir declaraciones sobre el caso.

Hasta el momento, tampoco se ha informado cuándo podría retomarse el proceso judicial.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.