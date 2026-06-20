Explosión en caseta de La Venta, Tabasco, tras choque de pipa de combustible

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Foto: Cuartoscuro (Ilustrativa)

Una fuerte explosión se registró la tarde de este sábado en la caseta fitosanitaria de La Venta, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, cerca de los límites con Veracruz, luego de un accidente que involucró a un tractocamión que transportaba combustible.

Así quedó la pipa que se estrelló en La Venta #Tabasco.

La circulación ya fue abierta. pic.twitter.com/8U4fJ9Za4W — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) June 20, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de carga habría presentado una falla en el sistema de frenos y terminó impactándose contra varios vehículos que se encontraban en la zona de revisión.

Una pipa que transportaba combustible impactó a varios vehículos sobre la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa, en Tabasco. Al momento, las autoridades no han precisado el número de lesionados ni si existen víctimas mortales. pic.twitter.com/VIVuWAxqQz — David Ordaz (@david_ordaz) June 20, 2026

Incendio y columna de humo tras el impacto

Después de la colisión, la pipa comenzó a arder y, segundos más tarde, se produjo una explosión que generó una enorme columna de humo negro visible a varios kilómetros de distancia.

Un accidente en La Venta #Tabasco, a la altura de la caseta fitosanitaria, mantiene cerrada la circulación hacia Coatzacoalcos. Una pipa chocó contra varias camionetas. Emergencias atienden la situación. pic.twitter.com/HGZbiq8WzE — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) June 20, 2026

Entre los vehículos afectados se encontrarían unidades de la Guardia Nacional que realizaban labores de vigilancia en el lugar al momento del accidente.

Videos difundidos en redes sociales muestran la magnitud del incendio y el avance de las llamas en la zona del percance.

Movilización de cuerpos de emergencia

Tras el siniestro, elementos de Protección Civil, bomberos y corporaciones de seguridad acudieron al sitio para combatir el fuego, brindar auxilio y establecer un perímetro de seguridad.

Las labores de emergencia se concentraron en controlar las llamas y evitar que el incendio se extendiera a otras áreas cercanas.

SINIESTRO VIAL EN MÉXICO



Una pipa que transportaba combustible impactó a varios vehículos sobre la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa, en Tabasco.



Servicios de emergencia ya se encuentran en el lugar para atender la emergencia. pic.twitter.com/hUmede0fRu — News On Demand (@OnDemand_News) June 20, 2026

Reportan posibles fallecidos

Hasta el momento, versiones preliminares señalan que habría personas fallecidas a consecuencia del accidente; sin embargo, las autoridades no han confirmado el número de víctimas ni el posible saldo de lesionados.

La circulación en esta importante vía federal permaneció cerrada de manera total durante varios minutos. Posteriormente, las autoridades habilitaron un carril para permitir el paso parcial de vehículos y reducir el congestionamiento generado por el incidente.

Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan información oficial sobre el saldo y las causas del accidente.

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