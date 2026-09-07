Aduanas detecta más de 769 mil dólares ocultos en Tamaulipas durante revisión con rayos X

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Aduanas incauta 769 mil dólares en cargamentos de Tamaulipas. Foto: Aduanas

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Guardia Nacional (GN), detectó 769 mil 755 dólares estadounidenses durante una revisión en la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El hallazgo ocurrió mediante un sistema de revisión no intrusiva con equipo móvil de rayos X. Posteriormente, personal de la aduana realizó una inspección física con apoyo de un binomio canino, donde localizó 12 paquetes que contenían los dólares.

🐕‍🦺Durante labores de inspección y vigilancia, con el apoyo de equipos de inspección no intrusiva y un binomio canino, personal de la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en coordinación con la Guardia Nacional, detectó 12 paquetes que contenían más de 750 mil dólares… pic.twitter.com/wqf7NIxI21 — Aduanas de México (@AduanasMx) September 7, 2026

¿Cuánto dinero son 769 mil dólares en pesos mexicanos?

La cifra de 769 mil 755 dólares puede dimensionarse mejor al convertirla a pesos mexicanos. Tomando como referencia un tipo de cambio de 16.87 pesos por dólar, la cantidad localizada por las autoridades equivale a aproximadamente 13 millones 2 mil 316 pesos mexicanos.

La conversión queda de la siguiente manera:

769 mil 755 dólares estadounidenses

Tipo de cambio hoy : 16.87 pesos por dólar

16.87 pesos por dólar Equivalente: 13 millones 2 mil 316 pesos

La cantidad corresponde al tipo de cambio señalado para esta conversión, por lo que el valor en pesos puede variar conforme a la cotización del dólar.

¿Cómo detectaron los dólares en la Aduana de Nuevo Laredo?

De acuerdo con la ANAM, durante las labores de inspección y vigilancia se utilizó un equipo móvil de rayos X, mediante el cual el personal identificó diferencias de densidades en una de las imágenes obtenidas durante la revisión.

Ante esta irregularidad, los elementos determinaron procedente realizar una inspección física de la mercancía, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de hallazgos.

La revisión contó también con el apoyo de un binomio canino, que participó en las labores de detección. Después de una revisión minuciosa fueron encontrados 12 paquetes con dólares estadounidenses.

¿Qué pasó con los 769 mil 755 dólares?

Una vez localizado el dinero, las autoridades procedieron conforme a los protocolos correspondientes y pusieron las divisas a disposición de la agente del Ministerio Público.

Será esta autoridad la encargada de determinar las acciones legales que correspondan respecto del dinero localizado en la Aduana de Nuevo Laredo.

La ANAM no señaló en la información proporcionada el origen de los recursos ni estableció, por el momento, alguna responsabilidad penal relacionada con el hallazgo.

¿Qué importancia tiene el uso de rayos X en las aduanas?

La detección de los dólares forma parte de las labores de inspección y vigilancia que realizan las autoridades en los puntos de ingreso y salida del país.

El uso de sistemas de revisión no intrusiva, como los equipos móviles de rayos X, permite identificar diferencias de densidad que pueden advertir sobre la posible presencia de objetos o bienes ocultos dentro de mercancías, vehículos u otros espacios.

En este caso, la tecnología permitió identificar una irregularidad que posteriormente fue corroborada mediante una revisión física y el apoyo de un binomio canino.

La ANAM destacó que la coordinación entre sus elementos, la Guardia Nacional y otras instituciones de seguridad permite fortalecer las capacidades de control, inspección y detección de mercancías o bienes que pudieran encontrarse ocultos o no declarados.

El hallazgo ocurrió en la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, uno de los principales puntos de conexión comercial y fronteriza entre México y Estados Unidos.

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