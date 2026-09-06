Tamaulipas apuesta por talento tecnológico y joven para acompañar su crecimiento económico

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Foto: Gobierno de Tamaulipas

Tamaulipas busca vincular el crecimiento de su economía con la formación de una nueva generación de especialistas en inteligencia artificial, robótica, nanotecnología y electromovilidad, destacó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Agregó que jóvenes de universidades, tecnológicos, politécnicas, e incluso secundarias, han llevado sus proyectos a competencias internacionales y obtenido reconocimientos.

De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del Inegi, Tamaulipas registró un crecimiento promedio anual de 2.12% entre el segundo trimestre de 2023 y el primero de 2026. En el primer trimestre de este año la economía estatal avanzó 5.2%, mientras que las actividades secundarias crecieron 9.4%.

Ante este escenario, el gobernador planteó fortalecer la coordinación entre las instituciones educativas y las nuevas inversiones para generar empleos, proveeduría y oportunidades para los jóvenes.

“Seguimos invitando aquí a los rectores de los tecnológicos, de las politécnicas y de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para que no perdamos de vista estas grandes oportunidades que tiene Tamaulipas y seamos cada vez más pertinentes en la formación y las oportunidades que les demos a los jóvenes”, señaló Villarreal Anaya.

Entre los proyectos destacados se encuentra KID-IA, desarrollado en la Universidad Tecnológica de Altamira para apoyar a personas en el espectro autista, que obtuvo Medalla de Oro y Grand Prize en la World Invention Creativity Olympic 2025, en Seúl. También está BAN-BOT, robot humanoide para acompañar a adultos mayores, reconocido en una competencia internacional en Tailandia.

En nanotecnología sobresale ECODOTS, proyecto basado en puntos cuánticos para detectar metales pesados en agua, que obtuvo el primer lugar y reconocimiento como mejor proyecto internacional en Science Expo Belgium 2026.

En Ciudad Victoria, integrantes de NIX-LAB desarrollan robots para exploración y rescate, mientras que estudiantes de la Secundaria Técnica Número 1 “Álvaro Obregón” crearon DEERBOT, que combina inteligencia artificial, drones y robótica para simular la dispersión de semillas en la ruta de la mariposa monarca.

El sector energético es otra de las áreas en las que el Gobierno estatal busca vincular educación e inversión. Villarreal Anaya señaló la necesidad de formar especialistas en energías renovables, generación eléctrica, aerogeneración, petroquímica, biotecnología energética, gas y refinación.

Como ejemplo citó el proyecto de gas natural licuado de Fortress y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde, según explicó, 95% de los trabajadores actualmente son tamaulipecos capacitados para incorporarse a esa industria.

El gobernador sostuvo que el objetivo es que las nuevas inversiones no funcionen como enclaves aislados, sino que generen conocimiento, empleos y cadenas locales de proveeduría. Bajo esta estrategia, Tamaulipas busca que el crecimiento industrial y energético encuentre en sus instituciones educativas el capital humano necesario y que los jóvenes formados en el estado puedan incorporarse a los sectores productivos de mayor desarrollo.

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