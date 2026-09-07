México y Tamaulipas tienen rumbo y la transformación se consolida, afirma Américo Villarreal

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Foto: Gobierno de Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó que México tiene rumbo, un proyecto de nación estructurado y una transformación que avanza y se consolida, al realizar un análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el programa Diálogos con Américo, sostuvo que el país atraviesa una nueva etapa cuyo objetivo principal es mejorar las condiciones de vida de la población mediante una visión humanista que prioriza vivienda, alimentación, salud, educación y empleos dignos. Señaló que este proceso también contempla avances en infraestructura, desarrollo científico y tecnológico.

Villarreal Anaya comparó la Cuarta Transformación con otros procesos históricos de México, como la Independencia, la Reforma y la Revolución, al considerar que los grandes cambios nacionales requieren continuidad para consolidarse. En ese sentido, destacó la conducción iniciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por Claudia Sheinbaum.

El gobernador señaló que el humanismo mexicano coloca a las personas en el centro de las decisiones públicas y destacó que los Programas del Bienestar benefician a cerca de 43 millones de mexicanas y mexicanos. La cifra es consistente con el Segundo Informe presidencial, que reportó 42 millones 860 mil 296 derechohabientes de los Programas para el Bienestar al cierre de 2026.

Entre los avances que resaltó se encuentran la reducción de 20 millones de personas en condición de pobreza, la meta de construir 1.8 millones de viviendas, el fortalecimiento de las becas educativas y del sistema de salud, así como una política enfocada en la prevención. El informe presidencial también estableció que 278 mil viviendas se encontraban en construcción y que 90 mil ya habían sido asignadas.

En materia económica, Villarreal Anaya defendió un modelo que, dijo, busca fortalecer a la población desde la base para dinamizar al conjunto de la economía. También planteó una relación de mayor distancia entre el poder político y el económico y llamó al sector empresarial a participar en el desarrollo nacional mediante empleos dignos y responsabilidad social.

Respecto a seguridad, señaló que Tamaulipas trabaja bajo los cuatro ejes planteados por la presidenta Sheinbaum: atención a las causas, fortalecimiento de las instituciones de seguridad, inteligencia y coordinación entre las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Guardia Estatal, fiscalías y áreas de inteligencia.

El gobernador también destacó la participación creciente de las mujeres en la vida pública y profesional, así como el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos. Añadió que el proceso debe avanzar preservando la independencia y soberanía de México frente a un escenario internacional cada vez más competitivo.

Villarreal Anaya concluyó que la transformación debe entenderse como un proceso en marcha que busca ampliar derechos, fortalecer instituciones y generar condiciones para que los cambios permanezcan. Su objetivo, sostuvo, es construir un país en el que el crecimiento, la democracia y las instituciones tengan como referencia permanente el bienestar de las personas.

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