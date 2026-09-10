Américo Villarreal recorre Tamaulipas; ya suma 13 informes municipales

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Américo Villarreal suma 13 informes municipales en Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, ha participado en 13 informes de gobierno municipales como parte de una gira por el estado que contempla acompañar a las y los alcaldes de los 43 municipios en sus ejercicios de rendición de cuentas.

El recorrido comenzó el pasado 3 de septiembre en Nueva Ciudad Guerrero y continuará en los próximos días.

La agenda coincide con la visita que realizará este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum a Ciudad Victoria, donde presentará los resultados de su Segundo Informe de Gobierno para Tamaulipas.

Villarreal recorre los municipios de Tamaulipas

Durante sus visitas, el gobernador ha presentado cifras de inversión, proyectos de infraestructura y avances en temas como seguridad, campo, conectividad y desarrollo económico.

En Nueva Ciudad Guerrero, por ejemplo, reportó una inversión estatal y federal cercana a 649 millones de pesos. En Mier, la cifra entre 2022 y 2026 fue de 436 millones, mientras que en Miguel Alemán superó los 983 millones de pesos.

“Hoy el compromiso que nos une es infinitamente superior a cualquier diferencia porque está de por medio el servir bajo principios humanistas”.

En Nuevo Laredo, Villarreal destacó cerca de 8 mil 900 millones de pesos de inversión estatal y federal, además de proyectos como la Agencia Nacional de Aduanas, la modernización del Puente III y el Tren Saltillo-Nuevo Laredo.

La inversión también fue uno de los principales datos expuestos en Reynosa, donde se reportaron más de 12 mil 500 millones de pesos entre 2022 y 2026.

En Matamoros, el monto informado fue de 12 mil 199 millones de pesos durante el mismo periodo. Ahí también se destacó la operación del Puerto del Norte y la autorización de un nuevo puente en el libramiento Portes Gil para 2027.

Seguridad, campo e infraestructura, entre los temas

La seguridad fue uno de los temas abordados durante la visita a Camargo, mientras que en Gustavo Díaz Ordaz se habló de la construcción de 15 Estaciones Seguras para reforzar la carretera Ribereña.

“La paz no es la meta, la paz es el camino y lo estamos recorriendo juntos”.

En Valle Hermoso, el gobernador centró parte de su mensaje en el sector agrícola, habló sobre la tecnificación de los distritos de riego, que abarcan unas 300 mil hectáreas.

Mientras tanto, en San Fernando se destacaron proyectos de conectividad y el apoyo a productores agrícolas y pesqueros. En Méndez, Villarreal señaló que el desarrollo también debe llegar a las comunidades rurales.

Además de presentar cifras, el gobernador señaló que las visitas buscan conocer directamente las necesidades de cada municipio y definir qué proyectos requieren recursos estatales o apoyo de la Federación.

Visita de Claudia Sheinbaum a Tamaulipas

La gira de Américo Villarreal coincide con el recorrido nacional que realiza Claudia Sheinbaum para presentar los resultados de su Segundo Informe de Gobierno.

La presidenta visitará Ciudad Victoria este jueves, donde dará a conocer avances, inversiones y proyectos de su administración para Tamaulipas.

El gobernador continuará con su recorrido por los municipios restantes hasta completar los 43 ayuntamientos del estado.

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