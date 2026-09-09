San Fernando busca convertir su vocación agrícola y pesquera en un nuevo motor de desarrollo para Tamaulipas

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Durante su gira por los 43 municipios del estado con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, el gobernador Américo Villarreal informó que 3 mil 500 productores de sorgo reciben incentivos para comercialización y otros 2 mil 900, apoyos con semilla y diésel.

Además, más de 3 mil pescadores son beneficiarios de Bienpesca…

“Pero en San Fernando, el bienestar también se construye en obras que resuelven problemas. En Emiliano Zapata, por ejemplo, construimos un sistema integral de alcantarillado y saneamiento. Conservamos los más de 73 kilómetros de San Fernando punta de piedra y en playa carbonera construimos un puente de acceso y realizamos trabajos de rehabilitación para fortalecer la conectividad y el potencial turístico y pesquero de esta zona. También avanzamos en el complejo de seguridad” Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas.

El mandatario destacó que, entre 2022 y 2026, los programas sociales dejaron una derrama de 633 millones de pesos y alcanzaron a 19 mil habitantes del municipio.

También anunció obras carreteras, de saneamiento y seguridad, y aseguró que el futuro corredor Golfo de México, que llegará hasta la “Y” de San Fernando rumbo a Reynosa, podría detonar nuevas oportunidades económicas para la región.

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