Tamaulipas reporta reducción de 16.7% en homicidios dolosos durante 2026

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Tamaulipas registró una reducción de 16.7% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso, en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Los datos fueron presentados durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum y muestran que la entidad se mantiene por debajo de la media nacional en este indicador.

Tamaulipas, fuera de las entidades con más homicidios

De acuerdo con las cifras expuestas por la secretaria ejecutiva del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, Tamaulipas no se encuentra entre las siete entidades que concentran prácticamente la mitad de los homicidios dolosos registrados en el país.

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Entre enero y agosto de 2026, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos concentraron 49.3% de los casos.

El comunicado señala que Tamaulipas mantiene una tendencia descendente en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso.

Homicidios disminuyen 53% a nivel nacional

Durante la misma conferencia, Claudia Sheinbaum informó que el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional disminuyó 53% entre septiembre de 2024 y agosto de 2026.

Según las cifras presentadas, el indicador pasó de 86.9 víctimas diarias en septiembre de 2024 a 40.8 en agosto de 2026.

La presidenta señaló que agosto de 2026 registró el promedio mensual más bajo desde 2015. También informó que el 7 de septiembre se contabilizaron 25 homicidios en el país, mientras que el 13 de agosto se registraron 20.

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Sheinbaum relacionó la disminución nacional con acciones como la atención a las causas, la ampliación de oportunidades educativas para jóvenes y el fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación.

Gobierno reporta detenciones y aseguramientos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que entre octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 fueron detenidas más de 67 mil 200 personas por delitos de alto impacto.

En ese periodo, también se reportó el aseguramiento de:

34 mil 353 armas de fuego.

88 toneladas de cocaína en operaciones marítimas.

534 toneladas de droga en acciones terrestres.

Más de 2.5 toneladas de fentanilo.

9.5 millones de pastillas de fentanilo.

Asimismo, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina reportaron la inhabilitación de 2 mil 771 laboratorios clandestinos y áreas de concentración en 24 estados.

En materia de extorsión, las autoridades señalaron que la Estrategia Nacional contra la Extorsión permitió detener a 2 mil presuntos extorsionadores.

La información presentada por el Gobierno federal ubica a Tamaulipas entre las entidades que reportan una disminución en el indicador de homicidio doloso, aunque el comunicado no proporciona el número absoluto de víctimas registrado en el estado durante el periodo referido.

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