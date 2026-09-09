Sheinbaum invita a concierto gratis de Intocable por las Fiestas Patrias en el Zócalo

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Intocable dará concierto gratis en el Zócalo. FOTO: Cuartoscuro

Intocable se presentará gratis en el Zócalo de la Ciudad de México este martes 15 de septiembre de 2026, como parte de las celebraciones por las Fiestas Patrias y previo a la ceremonia del Grito de Independencia, que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.

La presentación llevará nuevamente al grupo a la Plaza de la Constitución, una década después de su concierto de 2016.

La celebración del 15 de septiembre comenzará desde las 19:00 horas con actividades y espectáculos folclóricos. El concierto de Intocable está programado para las 21:00 horas, mientras que la ceremonia oficial del Grito de Independencia está prevista para las 23:00 horas.

El acceso tanto al concierto como a las actividades programadas en el Zócalo de la CDMX será gratuito.

La presentación de Intocable será uno de los eventos principales de la noche del 15 de septiembre en la capital del país. La agrupación había confirmado previamente en sus redes sociales su participación en las celebraciones.

La agrupación anunció que llegará a la Ciudad de México con su nueva gira “Cultura” Tour 2026. La fecha del 15 de septiembre también representa el inicio del tramo mexicano de este recorrido.

¿A qué hora será el Grito de Independencia en el Zócalo?

Después del concierto, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará la ceremonia del Grito de Independencia desde Palacio Nacional.

La ceremonia está programada para las 23:00 horas y posteriormente habrá fuegos artificiales en la Plaza de la Constitución.

Las celebraciones continuarán el miércoles 16 de septiembre con el tradicional desfile cívico-militar, cuyo inicio está previsto a las 10:00 horas en las inmediaciones del Zócalo.