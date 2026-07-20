Américo Villarreal destaca estrategia hídrica de aprovechamiento sustentable en Tamaulipas

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Foto: Especial

Tamaulipas se consolida con una política integral para el aprovechamiento sustentable del agua para fortalecer la infraestructura hidráulica, garantizar el acceso al recurso y convertirlo en un factor clave para el desarrollo social, económico y productivo, aseguró el gobernador Américo Villareal Anaya, destacando el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante el programa Diálogos con Américo, transmitido por el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, agregó que la gestión responsable del agua es uno de los principales desafíos para el desarrollo sostenible del estado y del país, llamando a impulsar una cultura de cuidado del recurso basada en la participación ciudadana, el equilibrio ambiental y el uso eficiente en los sectores urbano, agropecuario e industrial.

Explicó que la estrategia de su administración busca asegurar el suministro para consumo humano, fortalecer la productividad del campo, respaldar el crecimiento industrial y preservar los ecosistemas mediante un modelo de sustentabilidad que permita aprovechar de manera responsable uno de los principales activos naturales de Tamaulipas.

Villarreal Anaya destacó que esta visión coloca al agua como eje central de las políticas públicas, no solo como un recurso indispensable para la vida, sino como un elemento estratégico para atraer inversiones, fortalecer la competitividad y mejorar la calidad de vida de la población.

Asimismo, reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum a los proyectos hidráulicos que se desarrollan en el estado, lo que ha permitido avanzar en obras para modernizar la infraestructura, fortalecer el abastecimiento y enfrentar los retos relacionados con la disponibilidad del recurso.

Entre los proyectos prioritarios mencionó la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria, la tecnificación de los distritos de riego y las acciones para reforzar el suministro en la franja fronteriza, además del acompañamiento del Gobierno federal en las negociaciones vinculadas con el Tratado de Aguas Internacionales de 1944.

El gobernador aseguró que estas inversiones permitirán garantizar agua para el consumo humano, incrementar la productividad agropecuaria y crear condiciones para la llegada de nuevas inversiones industriales bajo criterios de sustentabilidad.

También señaló que la estrategia contempla el aprovechamiento de aguas tratadas, una mayor eficiencia en los distritos de riego y el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica para impulsar el desarrollo regional.

Finalmente, Villarreal Anaya llamó a la población a hacer un uso responsable del agua en los hogares y recomendó reutilizar el agua gris, como la proveniente del lavado de ropa o trastes, para actividades como la descarga de sanitarios o el lavado de vehículos.

El mandatario reiteró que Tamaulipas continuará impulsando una política hídrica basada en la planeación, la inversión en infraestructura, la participación ciudadana y la coordinación con el Gobierno de México para garantizar el abastecimiento de agua a las familias, el campo, la industria y el desarrollo sustentable de la entidad.

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