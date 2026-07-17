Inegi coloca a Tamaulipas entre las entidades con mayor bienestar social

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Tamaulipas, entre los estados con mayor bienestar social: Inegi. Foto: Uno TV

Tamaulipas, entidad gobernada por Américo Villarreal, se ubicó como la segunda entidad con mayor nivel de bienestar autorreportado en México, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El estado obtuvo una calificación promedio de 8.79 puntos en satisfacción con la vida, superando la media nacional de 8.62 puntos.

La medición, realizada entre personas de 18 años y más, evalúa la percepción de satisfacción con la vida en una escala de 0 a 10 y busca generar información que sirva para el diseño de políticas públicas enfocadas en mejorar la calidad de vida de la población.

Tamaulipas ocupa el segundo lugar nacional en bienestar

De acuerdo con el informe del Inegi, las cinco entidades con mayor satisfacción con la vida fueron:

Coahuila: 8.85 puntos

8.85 puntos Tamaulipas: 8.79 puntos

8.79 puntos Durango: 8.78 puntos

8.78 puntos Sinaloa: 8.77 puntos

8.77 puntos Baja California Sur: 8.77 puntos

En contraste, los estados con los niveles más bajos fueron:

Oaxaca: 8.32 puntos

8.32 puntos Tabasco: 8.37 puntos

8.37 puntos Michoacán: 8.48 puntos

8.48 puntos Guerrero: 8.51 puntos

8.51 puntos Zacatecas: 8.51 puntos

La satisfacción con la vida aumentó en México

El estudio revela que el bienestar subjetivo mostró una mejora respecto a la edición de 2021, cuando la satisfacción promedio nacional fue de 8.45 puntos. Para 2025, el indicador aumentó a 8.62 puntos, reflejando una recuperación en la percepción de bienestar tras el periodo de la pandemia por COVID-19.

La encuesta también identifica que factores como la salud, la estabilidad emocional, el nivel educativo, el estado civil y la situación económica influyen directamente en la percepción del bienestar.

Por ejemplo, las personas que calificaron su salud como buena o muy buena reportaron una satisfacción promedio de 8.93 puntos, mientras que quienes consideraron tener una salud mala o muy mala registraron apenas 7.08 puntos.

Bienestar económico en Tamaulipas

En materia económica, el 17.7% de la población del estado gobernado por el morenista Américo Villarreal manifestó tener dificultad o mucha dificultad para cubrir los gastos habituales del hogar, porcentaje muy cercano al promedio nacional de 17.3%.

La cifra se ubicó por debajo de entidades como:

Guerrero: 28.1%

28.1% Tabasco: 26.3%

26.3% Oaxaca: 25.8%

¿Qué mide la ENBIARE?

La Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2025 es el principal instrumento estadístico del Inegi para medir el bienestar subjetivo de la población mexicana.

El estudio analiza aspectos como:

Satisfacción con la vida

Balance emocional

Sentido de propósito

Condiciones sociales, familiares y económicas

Además, el informe señala que el balance anímico nacional alcanzó 5.29 puntos en una escala de -10 a 10, cifra superior a los 5.07 puntos registrados en 2021, lo que refleja un predominio de emociones positivas entre la población.

De acuerdo con el Inegi, estos indicadores permiten comprender cómo las personas evalúan su calidad de vida y sirven como base para diseñar, dar seguimiento y evaluar políticas públicas orientadas a fortalecer el bienestar social en México.