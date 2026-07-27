Américo Villarreal destaca obras estratégicas en Tamaulipas y impacto a nivel nacional

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Foto: Especial

Tamaulipas se consolida como uno de los principales motores del desarrollo nacional a partir de proyectos estratégicos en infraestructura logística, carretera, hidráulica, educativa y de salud, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya, a la vez que agradeció la coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante el programa Diálogos con Américo, transmitido por el Sistema de Radio y Televisión Tamaulipas, el mandatario sostuvo que en el estado se impulsan obras con visión nacional que benefician tanto a la entidad como al país en su conjunto.

Señaló que Tamaulipas ocupa una posición estratégica por concentrar la principal frontera terrestre con Estados Unidos y por su infraestructura para el comercio ferroviario y por autotransporte.

En ese contexto, destacó que avanzan proyectos como el tren de pasajeros Ciudad de México-Nuevo Laredo, la modernización del sistema aduanero, el impulso a los puertos de altura, la ampliación por 30 años de la concesión del Puente de Comercio Mundial y el fortalecimiento de la red carretera.

Villarreal Anaya aseguró que su administración ha realizado obras en los 43 municipios del estado en materia de agua, drenaje, escuelas, hospitales, carreteras y movilidad, y que mantiene comunicación permanente con las autoridades municipales para atender las principales demandas sociales. Entre las peticiones que, dijo, reciben prioridad, mencionó pavimentación, alumbrado, rehabilitación de canchas y espacios públicos para fortalecer la convivencia y el tejido social.

El gobernador también afirmó que cerca del 95% de los recursos destinados a obra pública e infraestructura se han ejercido mediante empresas constructoras tamaulipecas, con el objetivo de ampliar la generación de empleo y distribuir mejor el impacto económico.

Subrayó además que una evaluación reciente del INEGI ubica a Tamaulipas como la segunda entidad con mayor crecimiento en percepción de bienestar social en el país.

Entre los proyectos prioritarios, mencionó la próxima construcción del Arco Carretero del Golfo de México, una supercarretera de 570 kilómetros que conectará Tampico, Ciudad Victoria y Reynosa, y que arrancará durante el segundo semestre del año mediante un esquema de inversión público-privada.

En materia hidráulica, explicó que la estrategia contempla modernización de distritos de riego, presas, acueductos, plantas potabilizadoras y redes municipales de distribución para garantizar el abasto de agua.

Sobre salud, destacó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum para transformar el sistema de atención y señaló que el nuevo Hospital General IMSS-Bienestar de Ciudad Madero permitirá mejorar el diagnóstico y tratamiento oportuno de diversos padecimientos.

En educación, indicó que Tamaulipas orienta la formación profesional hacia industrias vinculadas con innovación tecnológica, manufactura avanzada y energía, y que, en coordinación con el Gobierno de México, se han destinado más de 3 mil millones de pesos para modernizar infraestructura educativa.

Al concluir, Villarreal reiteró que su gobierno seguirá trabajando para construir un estado de bienestar, con políticas públicas centradas en las personas y mayores oportunidades para las y los tamaulipecos.

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