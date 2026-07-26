Suman tres detenidos por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos; así avanza la investigación

GENERANDO AUDIO...

Academia Militarizada de Marina Doenitz. Foto: Daisy Herrera.

La noche del sábado 25 de julio fueron detenidos Jorge Luis Ponce, director de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, y Estrellita “M”, integrante del personal de la institución, por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, de 13 años. Con estas capturas, la investigación suma tres personas detenidas, luego del arresto de Danna Yanina “N”, auxiliar de la academia, ocurrido el pasado jueves 23 de julio.

Detienen a Jorge Luis Ponce y Estrellita “M” por el feminicidio de Dafne

Jorge Luis Ponce, identificado como director de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, fue detenido la noche del sábado 25 de julio por elementos de la Fiscalía de Tamaulipas en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de feminicidio.

Más tarde también fue detenida Estrellita “M”, quien formaba parte del personal de la academia y enfrenta la misma acusación derivada de la investigación por la muerte de Dafne Zapata Quintos.

Ambas detenciones se suman a la de Danna Yanina “N”, de 18 años, quien se desempeñaba como auxiliar dentro de la institución y fue arrestada el jueves 23 de julio.

Hasta el momento, la investigación ha derivado en tres personas detenidas:

Jorge Luis Ponce, director de la Academia Militarizada de Marina Doenitz

Estrellita “M”, integrante del personal de la academia

Danna Yanina “N”, auxiliar de la academia

Audiencia de Danna Yanina “N” fue aplazada por ausencia de testigos

La audiencia inicial de Danna Yanina “N”, de 18 años, fue aplazada luego de que no comparecieran todos los testigos citados por la autoridad.

De acuerdo con Dunia Magaly Ramírez Méndez, abogada defensora de la joven, únicamente nueve de los más de 30 testigos convocados acudieron a la diligencia judicial.

Ante esa situación, el juez determinó reprogramar la audiencia para el lunes 27 de julio, con el objetivo de que puedan desahogarse las pruebas y comparezcan los testigos pendientes.

Danna Yanina “N” permanece sujeta al proceso iniciado tras su detención por el caso.

Inicia audiencia de Jorge Luis Ponce y Estrellita “M”

La audiencia inicial de Jorge Luis Ponce y Estrellita “M” comenzó a las 10:00 horas de este domingo ante la autoridad judicial correspondiente.

Durante la diligencia se realizó un receso y los trabajos fueron reanudados alrededor de las 12:00 horas para continuar con el desarrollo del procedimiento.

En esta etapa procesal se definirá la situación jurídica de ambos imputados conforme avance la audiencia.

Feminicidio de Dafne: así va la investigación por su muerte

Dafne Zapata Quintos, de 13 años, murió el pasado 16 de julio en un campamento organizado por la Academia Militarizada de Marina Doenitz.

Tras conocerse el caso, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación y confirmó que las indagatorias se realizaban bajo el protocolo de feminicidio. También informó que todo el personal relacionado con la academia sería investigado.

La madre de la menor solicitó públicamente que se esclarecieran los hechos y se ejerciera acción penal contra quienes resultaran responsables por la muerte de su hija.

En tanto, el gobernador Américo Villarreal informó que existían avances en las investigaciones y sostuvo que se va a impartir justicia en el caso de la menor.

El jueves 23 de julio fue detenida Danna Yanina “N”, auxiliar de la academia, por su probable participación en el feminicidio.

La noche del sábado 25 de julio fueron cumplimentadas las órdenes de aprehensión contra Jorge Luis Ponce, director de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, y contra Estrellita “M”, integrante del personal de la institución.

Con estas dos detenciones, la investigación suma tres personas arrestadas por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, mientras continúan las audiencias judiciales y las diligencias ministeriales para el esclarecimiento del caso.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.