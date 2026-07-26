Detienen a Estrellita “M” por el feminicidio de Dafne; ya suman tres personas arrestadas

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Cae Estrellita, tercera detenida por el caso de Dafne N. Foto: UnoTV

La Fiscalía detuvo la noche del sábado a Estrellita “M” por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Dafne, de 13 años, ocurrido durante un campamento de verano de la Academia Militarizada Doenitz. Con esta captura, ya son tres personas las que se detienen por el caso.

La detención ocurrió minutos después de que agentes del Grupo Especial de Feminicidios capturaran a Jorge Luis “P”, director de la Academia Militarizada Doenitz, a quien también se investiga por su presunta participación en los hechos.

De acuerdo con la información disponible, al director se le localizó en un fraccionamiento de Altamira, donde elementos de la Fiscalía cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra. Posteriormente, las autoridades detuvieron a Estrellita “M”, quien formaba parte del personal de la academia y también se le investigó por lo ocurrido durante el campamento en el que perdió la vida la menor.

En un primer momento, ambos serían trasladados a las instalaciones de la Fiscalía en Ciudad Madero. Sin embargo, el operativo fue modificado después de que decenas de personas se reunieran para exigir justicia por la muerte de Dafne.

Las autoridades determinaron cambiar el destino del traslado por motivos de seguridad y llevaron a los dos imputados al Centro Integral de Justicia de Altamira, donde quedaron a disposición de la autoridad ministerial durante la madrugada de este domingo.

Feminicidio de Dafne: comparecerán ante un juez

Las autoridades informaron que en las próximas horas Jorge Luis “P” y Estrellita “M” comparecerán ante un juez de control.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público buscará formular la imputación por el delito de feminicidio, como parte de la investigación de la Fiscalía.

Con estas acciones, el número de personas detenidas por el feminicidio de Dafne aumentó a tres, luego del arresto previo de Danna Yanina “N”, quien también enfrenta investigaciones relacionadas con este caso.

La Fiscalía continúa con la integración de pruebas para esclarecer lo ocurrido durante el campamento de verano y determinar el grado de responsabilidad de cada una de las personas implicadas.

Tres detenidos por el caso Dafne

Hasta el momento, las personas detenidas por el feminicidio de Dafne son:

Danna Yanina “N”

Jorge Luis “P” , director de la Academia Militarizada Doenitz

, director de la Estrellita “M”, integrante del personal de la academia

Las investigaciones permanecen abiertas mientras las autoridades reúnen elementos para sustentar la acusación.

De acuerdo con los dictámenes periciales, la causa de muerte de Dafne fue asfixia por sumersión. Ese resultado forma parte de los elementos que analiza la Fiscalía dentro de la carpeta de investigación.

Las autoridades continúan con las diligencias para establecer la participación de cada uno de los detenidos en los hechos registrados durante el campamento de verano de la Academia Militarizada Doenitz.

La comparecencia de los tres imputados ante la autoridad judicial forma parte del proceso para determinar su situación jurídica, mientras el Ministerio Público mantiene la investigación por el feminicidio de Dafne y continúa recabando pruebas relacionadas con el caso.

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