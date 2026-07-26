Del orden al escándalo: así es la academia militarizada donde murió Dafne

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Foto: Daisy Herrera

Durante años fue una institución conocida por su disciplina, los desfiles y la formación con inspiración militar para niñas, niños y adolescentes.

Hoy, la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, enfrenta la mayor crisis de su historia tras la muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ocurrida durante un curso de verano y cuyo caso permanece bajo investigación.

¿Cuándo nació la Academia Militarizada Marina Doenitz?

La academia fue constituida como asociación civil el 6 de julio de 1995, bajo la representación legal de Jorge Luis Ponce Ortega.

Con el paso de los años obtuvo autorizaciones para impartir educación básica y bachillerato, además de ofrecer actividades extracurriculares basadas en disciplina, acondicionamiento físico y orden, dirigidas a estudiantes civiles.

Durante casi tres décadas se convirtió en uno de los planteles militarizados privados más conocidos del sur de Tamaulipas.

Foto: Daisy Herrera

El origen de un nombre que siempre generó preguntas

Uno de los aspectos que más llamó la atención desde su creación fue el nombre de la institución.

La academia adoptó el apellido “Doenitz”, en referencia a Karl Dönitz, almirante alemán que dirigió la marina nazi durante la Segunda Guerra Mundial y que fue designado sucesor de Adolf Hitler durante los últimos días del Tercer Reich.

Aunque la escuela nunca explicó públicamente el motivo de esa elección, el nombre ha sido motivo de cuestionamientos durante años.

Los problemas comenzaron antes del caso Dafne

Aunque la imagen pública de la academia se mantuvo durante décadas, en los últimos años enfrentó diversos conflictos.

En 2021 trascendió un cambio de razón social relacionado con un procedimiento laboral.

Posteriormente, en agosto de 2025, un juez ordenó el desalojo del inmueble que ocupaba desde hacía años, propiedad de la Sección Uno del Sindicato Petrolero.

De acuerdo con la información difundida entonces, la medida obedeció a un conflicto por el pago de la renta.

Tras abandonar esas instalaciones, la academia continuó operando en otro inmueble ubicado en la colonia Primero de Mayo.

La muerte de Dafne cambió la historia del plantel

El 13 de julio de 2026, Dafne Zapata ingresó a un curso de verano organizado por la academia.

Dafne falleció en escuela militarizada de Tamaulipas. Foto: Archivo

De acuerdo con el testimonio de su madre, la menor participaría durante un mes en actividades recreativas y de acondicionamiento físico. Tres días después falleció.

Inicialmente, la familia fue informada de que la adolescente había sufrido una caída y posteriormente presentó malestares.

Sin embargo, el dictamen de necropsia estableció como causa de muerte ahogamiento por sumersión, por lo que la Fiscalía de Tamaulipas abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Investigación y denuncias

Tras el fallecimiento de la menor, las autoridades aseguraron las instalaciones de la academia y comenzaron diversas diligencias ministeriales.

El caso también motivó denuncias públicas de exalumnos y padres de familia, quienes relataron presuntas prácticas de castigos físicos, novatadas y otros actos que ahora forman parte de las investigaciones.

Paralelamente, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional y la presidenta Claudia Sheinbaum aclararon que este tipo de academias privadas no dependen ni son supervisadas por Defensa, ni forman parte del sistema educativo militar mexicano.

Un caso que abrió un debate nacional

La muerte de Dafne no sólo derivó en una investigación penal.

También reavivó el debate sobre la regulación de las academias militarizadas privadas, los mecanismos de supervisión y las condiciones en las que operan estos planteles.

Mientras las investigaciones continúan, la familia de la adolescente ha solicitado justicia y ha impulsado la creación de una legislación que establezca mayores controles para proteger a niñas, niños y adolescentes que participan en este tipo de instituciones.

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