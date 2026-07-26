Detienen al director de la Academia Doenitz; van dos por el feminicidio de Dafne

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

La noche de este sábado fue detenido en el fraccionamiento Los Encinos de Altamira, Jorge Luis Ponce, director de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, institución donde la adolescente Dafne perdió la vida durante un campamento de verano.

Con esta captura, ya son dos las personas detenidas por el caso que ha conmocionado a Tamaulipas y al país.

#FGJT_Informa Agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron Orden de Aprehensión contra persona implicada en el Feminicidio ocurrido el 22 de julio en una academia militarizada del municipio de #CiudadMadero https://t.co/HEQ9ls1L9M — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) July 26, 2026

De acuerdo con la información confirmada por las autoridades, Jorge Luis Ponce será puesto a disposición del juez de control en el Centro Integral de Justicia de Altamira, donde en las próximas horas se definirá su situación jurídica.

La detención ocurre días tras la captura de Danna, una joven de 18 años, la primera persona detenida dentro de la investigación por el feminicidio de la menor de 13 años.

Mientras que el caso provocó una amplia movilización social y abrió investigaciones sobre las condiciones en las que operaba la Academia Militarizada de Marina Doenitz, además de denuncias de exalumnos y padres de familia por presuntos actos de violencia y castigos dentro de la institución.

Con la captura del director, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas avanza en una de las investigaciones de mayor impacto en la entidad, mientras la familia de Dafne continúa exigiendo justicia por la muerte de la adolescente.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.