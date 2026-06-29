Américo Villarreal llama a cuidar el agua, eje del desarrollo de Tamaulipas

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

En medio del crecimiento logístico, energético e industrial que registra Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que el acceso al agua se ha convertido en uno de los factores estratégicos para garantizar el bienestar y el desarrollo sostenible de las próximas generaciones.

Durante la emisión del programa Diálogos con Américo, el mandatario sostuvo que el recurso hídrico debe dejar de verse únicamente como un servicio público y entenderse como un elemento esencial para la seguridad, la productividad y el crecimiento económico del estado.

“Es un recurso vital… y también un recurso natural limitado”, expresó al señalar que, aunque gran parte del planeta está cubierta por agua, solo una pequeña proporción es apta para consumo humano.

Villarreal explicó que la estrategia estatal se encuentra alineada con la política hídrica nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocada en garantizar primero el derecho humano al agua y posteriormente ordenar su aprovechamiento para actividades agrícolas, pecuarias, industriales y empresariales.

Como parte de esta visión, destacó la creación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, una dependencia diseñada para atender tres objetivos prioritarios: garantizar el suministro urbano, preservar el recurso para el sector agropecuario y asegurar disponibilidad para el desarrollo económico.

Entre las obras estratégicas mencionó la construcción de la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria, considerada una de las inversiones hidráulicas más importantes para Ciudad Victoria en décadas.

El proyecto contempla una inversión aproximada de 2 mil 600 millones de pesos con recursos federales y estatales y busca fortalecer el suministro de agua potable para los próximos 20 a 25 años.

El gobernador indicó además que se mantienen acciones complementarias mediante programas de rehabilitación de redes hidráulicas, plantas potabilizadoras, construcción de pozos y fortalecimiento de infraestructura de almacenamiento.

También destacó que a través de programas sociales se han entregado más de 10 mil tinacos a familias tamaulipecas para mejorar el acceso al agua en distintas regiones del estado.

Villarreal subrayó que Tamaulipas mantiene ventajas competitivas por su infraestructura hídrica, al contar con presas, ríos, lagunas y disponibilidad de agua que además permiten sostener actividades industriales y energéticas, incluida la operación de plantas de generación eléctrica.

Finalmente, llamó a una responsabilidad compartida entre Federación, estado, municipios y ciudadanía para garantizar el uso eficiente del recurso. “Aquí tenemos que actuar los cuatro niveles: gobierno federal, estatal, municipal y el ciudadano, que debe cuidar este gran recurso que es el agua”, concluyó.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.