Alerta por polvo del Sahara: así cambiará el clima en México durante julio

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Polvo del Sahara influirá en el clima de México durante julio. Foto: IA

El polvo del Sahara volverá a cruzar el océano Atlántico para llegar a territorio mexicano durante julio, un fenómeno que, aunque se prevé en bajas concentraciones, sí provocará cambios importantes en las condiciones meteorológicas del país.

Esta masa de aire seco procedente del norte de África interactuará con ondas tropicales, un anticiclón y el posible inicio de la canícula, generando un escenario de contrastes: mientras algunas entidades registrarán lluvias intensas, otras experimentarán un ambiente más caluroso, seco y con cielos brumosos.

Aunque las concentraciones previstas no representan un riesgo importante para la salud, el fenómeno sí favorecerá una reducción de la humedad atmosférica, limitará la formación de nubosidad y modificará el comportamiento habitual de las precipitaciones durante buena parte del mes.

#AVISO ❗🌾 | Arriba la masa más importante de polvo del Sahara a México.



🛰️ En imágenes de satélite actuales se observa el arribo de las concentraciones más importantes directamente sobre la Península de Yucatán, extendiéndose de manera paulatina hacia el sureste y sur del… pic.twitter.com/hBVAoCt5ue — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 27, 2026

¿Qué cambios provocará el polvo del Sahara durante julio?

De acuerdo con especialistas, el principal efecto será una disminución gradual de las lluvias en varias regiones del país, además de un incremento en las temperaturas debido al aire cálido y seco que acompaña al polvo africano.

Este panorama coincide con el posible establecimiento de la canícula, periodo caracterizado por días más calurosos, menor cantidad de precipitaciones y una sensación térmica elevada, principalmente en el norte, noreste, Golfo de México y sureste del país.

A pesar de ello, los meteorólogos advierten que cuando las lluvias logren desarrollarse podrían hacerlo con mayor intensidad, acompañadas de actividad eléctrica, fuertes rachas de viento e incluso caída de granizo.

Estos estados resentirán más los efectos del polvo del Sahara

Las proyecciones meteorológicas indican que la mayor presencia del polvo africano se concentrará en:

Península de Yucatán

Vertiente del Golfo de México

Franja del Pacífico, desde Chiapas hasta Michoacán

En estas regiones se espera un ambiente más seco, cielos opacos o brumosos y una reducción temporal de las lluvias, mientras tanto, las ondas tropicales continuarán favoreciendo precipitaciones en buena parte del centro y sur del país.

Entre las entidades con mayor probabilidad de lluvias fuertes se encuentran:

Puebla

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Hidalgo

Querétaro

Guanajuato

Guerrero

Michoacán

Jalisco

Nayarit

En estos estados podrían registrarse acumulados de 20 a 40 milímetros, con valores puntuales cercanos a 80 milímetros, además de tormentas eléctricas y posibles granizadas.

Calor de hasta 46 grados por efecto del anticiclón

La presencia del anticiclón, combinada con el ingreso del polvo del Sahara, favorecerá un ambiente extremadamente caluroso en diversas regiones del país.

Se prevén temperaturas máximas de entre 35 y 46 grados Celsius en:

Baja California

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Estas condiciones incrementan el riesgo de golpes de calor y deshidratación, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y prestar especial atención a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Polvo del Sahara influirá en el clima de México durante julio. Foto: IA

¿Puede afectar la salud?

Aunque las concentraciones serán bajas, las partículas suspendidas pueden provocar irritación en ojos y garganta, congestión nasal, tos o agravar padecimientos como el asma en personas sensibles. Por ello, se recomienda mantenerse atento a la calidad del aire y seguir las indicaciones de Protección Civil.

¿Por qué llega el polvo del Sahara a México?

Cada verano, el desierto del Sahara libera millones de toneladas de polvo que son transportadas por los vientos a través del Atlántico hasta el Caribe, Centroamérica y el Golfo de México, antes de alcanzar territorio nacional. Al ingresar, esta masa de aire seco modifica las condiciones atmosféricas y favorece un ambiente más cálido y con menor humedad.

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