Tres héroes de cuatro patas viajan a Venezuela para salvar vidas; conoce a Orly, Balam y Kenai

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Perros rescatistas mexicanos viajan a Venezuela tras los sismos. Foto: Cuartoscuro

Orly, Balam y Kenai emprendieron el viaje rumbo a Venezuela como parte del equipo especializado de la Cruz Roja Mexicana que apoyará en las labores de búsqueda y rescate, luego de los devastadores sismos registrados el pasado 24 de junio.

Los tres perros rescatistas, acompañados por su entrenador Edgar Martínez y un grupo de 15 especialistas USAR, fueron desplegados para colaborar en la localización de personas atrapadas entre los escombros, una tarea en la que cuentan con certificaciones internacionales y experiencia en emergencias de gran magnitud.

A través de sus redes sociales, la Cruz Roja Mexicana confirmó la salida del contingente.

“Hoy, el equipo USAR a nivel pesado de Cruz Roja Mexicana parte rumbo a #Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda y rescate”, informó la institución.

Hoy, el equipo #USAR a nivel pesado de #CruzRojaMexicana parte rumbo a #Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda y rescate.



Les deseamos fuerza y éxito en esta gran misión. 🇲🇽🤝🇻🇪#AyudaHumanitaria #BúsquedaYRescate #AcciónHumanitaria #Mexico pic.twitter.com/9fUOfYd8Ke — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) June 28, 2026

Los canes cuentan con experiencia en desastres internacionales

Los tres Border Collie forman parte del grupo de binomios caninos de la Cruz Roja Mexicana y están certificados para la búsqueda de personas en estructuras colapsadas.

Su entrenamiento les permite detectar rastros humanos incluso en zonas donde los rescatistas no pueden acceder con facilidad, gracias a su desarrollado sentido del olfato.

En el video difundido por la institución se observa a Orly, Balam y Kenai junto al equipo de rescatistas antes de abordar rumbo a Venezuela, donde participarán en las operaciones de localización de sobrevivientes.

Con el compromiso de ayudar, nuestro equipo USAR nivel pesado partió hacia #Venezuela, nuestros hermanos venezolanos nos necesitan, estamos con ellos. #BinomiosCaninos #CruzRojaMexicana pic.twitter.com/sWKSBXSN8c — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) June 28, 2026

Ya participaron en el rescate tras el terremoto de Turquía

La experiencia internacional de estos perros quedó demostrada durante el terremoto de Turquía de 2023, donde Balam, junto con Edgar Martínez, logró localizar y rescatar con vida a una persona atrapada entre los escombros.

Además de esa misión, los binomios caninos han colaborado en distintos operativos de búsqueda, incluido el sismo de México de 2017, así como en la localización de personas desaparecidas en zonas boscosas y cuerpos de agua.

Ahora, Orly, Balam y Kenai enfrentarán un nuevo desafío en Venezuela, donde buscarán apoyar las labores de rescate tras los terremotos que mantienen a miles de personas desaparecidas y comunidades enteras afectadas.

Orly y Balam son hijos de Athos, el perro rescatista que marcó historia

Dos de los integrantes del equipo tienen una historia ampliamente conocida. Orly y Balam son hijos de Athos, el perro rescatista de la Cruz Roja Querétaro que murió en 2021 tras ser envenenado junto a Tango. En aquel ataque, Balam también resultó afectado, pero logró sobrevivir.

Con el paso de los años, Balam continuó su preparación hasta convertirse en uno de los binomios caninos de rescate más destacados del país.

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