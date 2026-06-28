Polvo del Sahara llegará a México: estos estados resentirán sus efectos

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Polvo del Sahara llegará a México. Foto: IA

La llegada del polvo del Sahara volverá a hacerse presente en México durante esta temporada de verano, un fenómeno atmosférico que cada año cruza el océano Atlántico desde África y que, además de modificar el aspecto del cielo, influye en las condiciones meteorológicas de distintas regiones del país.

La nube de partículas ingresará en bajas concentraciones, por lo que no representa un riesgo importante para la población. Sin embargo, sí provocará cambios en el comportamiento de las lluvias y favorecerá un ambiente más seco y caluroso en diversos estados.

🚨 ¡EL SAHARA SE APODERA DEL CIELO CENTROAMERICANO! 🌍💨

Si notas el cielo extrañamente brumoso, un calor sofocante o un amanecer rojizo este fin de semana, no es tu imaginación: ¡es una poderosa nube de polvo del Sahara cruzando nuestra región! 😮👇



👁️ El panorama: El aire… pic.twitter.com/UZDx7DxmhL — Cesar Quintanilla (@cquintanilla3) June 27, 2026

¿Qué estados serán los más afectados por el polvo del Sahara?

De acuerdo con el pronóstico establedio por Meteored, la mayor presencia del polvo del Sahara se concentrará en la Península de Yucatán, la Vertiente del Golfo de México y la franja del Pacífico, desde Chiapas hasta Michoacán.

Aunque las concentraciones previstas son bajas, el fenómeno favorecerá una disminución temporal de las precipitaciones en estas zonas, al mismo tiempo que permitirá cielos más despejados y una mayor sensación de calor.

Los especialistas explican que el aire seco transportado por esta nube limita la formación de nubosidad, aunque las tormentas que sí logren desarrollarse podrían presentarse de forma intensa e incluso estar acompañadas de granizo.

#AVISO ❗🌾 | Arriba la masa más importante de polvo del Sahara a México.



🛰️ En imágenes de satélite actuales se observa el arribo de las concentraciones más importantes directamente sobre la Península de Yucatán, extendiéndose de manera paulatina hacia el sureste y sur del… pic.twitter.com/hBVAoCt5ue — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 27, 2026

El fenómeno también modificará las lluvias en el centro del país

Mientras el polvo del Sahara avanza sobre parte del territorio nacional, las ondas tropicales continuarán interactuando con otros sistemas meteorológicos, favoreciendo lluvias importantes principalmente en la región centro-sur.

Entre las entidades con mayor probabilidad de precipitaciones fuertes se encuentran:

Puebla

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Hidalgo

Querétaro

Guanajuato

Guerrero

Michoacán

Jalisco

Nayarit

En estas zonas se esperan acumulados de 20 a 40 milímetros, con registros puntuales que podrían alcanzar hasta 80 milímetros, además de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Por otra parte, en Oaxaca, Chiapas, Morelos, la Huasteca y la Península de Yucatán también podrían presentarse lluvias aisladas con acumulados de entre 5 y 20 milímetros, aunque en algunos puntos podrían superar los 50 milímetros.

📌 #ElObservatorioInforma | Las mayores concentraciones de polvo del Sahara se registrarán entre el mediodía y la tarde de este domingo 28 de junio. ⚠️



Toma precauciones, especialmente si se trata de niños, adultos mayores o personas con alergias o enfermedades respiratorias.… pic.twitter.com/DDxTn3owT8 — Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) June 28, 2026

Temperaturas de hasta 46 grados por efecto del anticiclón

El ingreso del polvo africano coincide además con la presencia de un anticiclón, condición que favorecerá temperaturas extremadamente altas en el norte y sureste del país.

Los estados donde se pronostican máximas de entre 35 y 46 grados Celsius son:

Baja California

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar actividades prolongadas bajo el sol y proteger especialmente a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

⚠️ADVERTENCIA: #PolvoDelSahara llega este domingo a la Vertiente del Golfo y Pacífico sur, continuando en el sureste



😷ATENTOS Tamps, Ver, Camp, Yuc, QRoo, Tab, Chis, Oax, Gro por concentraciones moderada, teniendo efectos en población alérgica



⛈️Las lluvias estarían en SLP,… pic.twitter.com/ZefJWeRCjn — 🍁🌧️Meteorología México🥶❄️ (@InfoMeteoro) June 28, 2026

¿Qué efectos provoca el polvo del Sahara?

Cada año, entre junio y agosto, millones de toneladas de polvo originadas en el desierto del Sahara son transportadas por los vientos alisios hasta el Caribe y posteriormente alcanzan territorio mexicano.

Su principal impacto consiste en introducir aire cálido, seco y con partículas suspendidas, lo que reduce la humedad atmosférica y disminuye la posibilidad de lluvias en algunas regiones.

No obstante, cuando las precipitaciones logran desarrollarse bajo estas condiciones, pueden registrarse tormentas de mayor intensidad, con riesgo de granizadas, inundaciones repentinas o deslaves en zonas vulnerables.

Foto: Ministerio de Medio Ambiente

Protección Civil recomienda mantenerse informado

Ante la variabilidad de las condiciones meteorológicas, las autoridades de Protección Civil recomiendan consultar únicamente los pronósticos oficiales y mantenerse atentos a los avisos emitidos durante los próximos días.

La combinación del polvo del Sahara, las ondas tropicales y el anticiclón provocará un escenario climático contrastante en México, con regiones donde predominarán las lluvias intensas y otras donde persistirán el calor extremo y los cielos despejados. Mantenerse informado y seguir las recomendaciones de las autoridades será clave para prevenir riesgos y adaptarse a las condiciones que se presenten en cada región del país.