Polvo del Sahara llegará a México: estos estados resentirán sus efectos
La llegada del polvo del Sahara volverá a hacerse presente en México durante esta temporada de verano, un fenómeno atmosférico que cada año cruza el océano Atlántico desde África y que, además de modificar el aspecto del cielo, influye en las condiciones meteorológicas de distintas regiones del país.
La nube de partículas ingresará en bajas concentraciones, por lo que no representa un riesgo importante para la población. Sin embargo, sí provocará cambios en el comportamiento de las lluvias y favorecerá un ambiente más seco y caluroso en diversos estados.
¿Qué estados serán los más afectados por el polvo del Sahara?
De acuerdo con el pronóstico establedio por Meteored, la mayor presencia del polvo del Sahara se concentrará en la Península de Yucatán, la Vertiente del Golfo de México y la franja del Pacífico, desde Chiapas hasta Michoacán.
Aunque las concentraciones previstas son bajas, el fenómeno favorecerá una disminución temporal de las precipitaciones en estas zonas, al mismo tiempo que permitirá cielos más despejados y una mayor sensación de calor.
Los especialistas explican que el aire seco transportado por esta nube limita la formación de nubosidad, aunque las tormentas que sí logren desarrollarse podrían presentarse de forma intensa e incluso estar acompañadas de granizo.
El fenómeno también modificará las lluvias en el centro del país
Mientras el polvo del Sahara avanza sobre parte del territorio nacional, las ondas tropicales continuarán interactuando con otros sistemas meteorológicos, favoreciendo lluvias importantes principalmente en la región centro-sur.
Entre las entidades con mayor probabilidad de precipitaciones fuertes se encuentran:
- Puebla
- Tlaxcala
- Estado de México
- Ciudad de México
- Hidalgo
- Querétaro
- Guanajuato
- Guerrero
- Michoacán
- Jalisco
- Nayarit
En estas zonas se esperan acumulados de 20 a 40 milímetros, con registros puntuales que podrían alcanzar hasta 80 milímetros, además de actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Por otra parte, en Oaxaca, Chiapas, Morelos, la Huasteca y la Península de Yucatán también podrían presentarse lluvias aisladas con acumulados de entre 5 y 20 milímetros, aunque en algunos puntos podrían superar los 50 milímetros.
Temperaturas de hasta 46 grados por efecto del anticiclón
El ingreso del polvo africano coincide además con la presencia de un anticiclón, condición que favorecerá temperaturas extremadamente altas en el norte y sureste del país.
Los estados donde se pronostican máximas de entre 35 y 46 grados Celsius son:
- Baja California
- Sonora
- Sinaloa
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar actividades prolongadas bajo el sol y proteger especialmente a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
¿Qué efectos provoca el polvo del Sahara?
Cada año, entre junio y agosto, millones de toneladas de polvo originadas en el desierto del Sahara son transportadas por los vientos alisios hasta el Caribe y posteriormente alcanzan territorio mexicano.
Su principal impacto consiste en introducir aire cálido, seco y con partículas suspendidas, lo que reduce la humedad atmosférica y disminuye la posibilidad de lluvias en algunas regiones.
No obstante, cuando las precipitaciones logran desarrollarse bajo estas condiciones, pueden registrarse tormentas de mayor intensidad, con riesgo de granizadas, inundaciones repentinas o deslaves en zonas vulnerables.
Protección Civil recomienda mantenerse informado
Ante la variabilidad de las condiciones meteorológicas, las autoridades de Protección Civil recomiendan consultar únicamente los pronósticos oficiales y mantenerse atentos a los avisos emitidos durante los próximos días.
La combinación del polvo del Sahara, las ondas tropicales y el anticiclón provocará un escenario climático contrastante en México, con regiones donde predominarán las lluvias intensas y otras donde persistirán el calor extremo y los cielos despejados. Mantenerse informado y seguir las recomendaciones de las autoridades será clave para prevenir riesgos y adaptarse a las condiciones que se presenten en cada región del país.