Inauguran “La Gran Fuerza de México” en Matamoros; Américo Villarreal destaca proyectos para Tamaulipas

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La Gran Fuerza de México abrió en Matamoros. Foto: Especial

Matamoros, Tamaulipas, recibió la exposición “La Gran Fuerza de México”, una muestra organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que permanecerá abierta al público hasta el 17 de agosto.

Durante la inauguración, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó que Tamaulipas mantiene una agenda de proyectos estratégicos en infraestructura, conectividad y desarrollo social en coordinación con el Gobierno de México.

“Son proyectos en materia de infraestructura, de conectividad y logística, de modernización aduanera y portuaria; en proyectos hidráulicos para la producción primaria y una serie sin precedentes de programas sociales que apuntalan esta visión humanista que llegó para quedarse y que, como nunca, ha generado paz, prosperidad y bienestar para nuestra gente y las familias tamaulipecas”. Américo Villarreal, Gobernador de Tamaulipas

“La Gran Fuerza de México” abre sus puertas en Matamoros

La ceremonia se realizó en el Parque Olímpico de Matamoros con la participación de autoridades civiles y militares de los tres órdenes de gobierno, como parte de las actividades por el Bicentenario de Matamoros.

Tras el acto protocolario, las autoridades realizaron un recorrido por los módulos de la exposición, donde se muestran las capacidades operativas, tecnológicas y de apoyo a la población de las Fuerzas Armadas.

La muestra estará abierta con entrada gratuita y ofrecerá actividades para toda la familia, entre ellas:

Vehículos tácticos y aeronaves

Exhibiciones caninas y ecuestres

14 módulos interactivos

Información sobre el Plan DN-III-E

Espacios dedicados a Fuerzas Especiales e Industria Militar

El comandante interino de la IV Región Militar, Rubén Darío Díaz Esparza, explicó que la exposición busca fortalecer la cercanía entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía.

“Esta exposición llega al estado de Tamaulipas, una tierra de historia, trabajo, fortaleza y profundo sentido patriótico, con el propósito de abrir un espacio de encuentro entre la sociedad y sus instituciones armadas”. Rubén Darío Díaz Esparza, comandante interino de la IV Región Militar

Villarreal agradeció a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional por llevar nuevamente la exposición a Tamaulipas, al considerar que este tipo de espacios permiten acercar a la población a las actividades que realizan las instituciones militares.

La inauguración reunió también a representantes del Poder Judicial, autoridades federales, estatales y municipales, así como a la cónsul general de Estados Unidos en Matamoros, Mary Virginia Hantsch, quienes participaron en el recorrido por la exposición.

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