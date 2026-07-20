Fiscalía de Tamaulipas asegura academia militar tras muerte de Dafne; su madre pide prisión para directivos

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En Tamaulipas, el caso Dafne causó indignación. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

La muerte de Dafne Zapata Quintos, una adolescente de 13 años originaria de El Mante, sigue generando indignación en Tamaulipas. Este fin de semana, la Fiscalía General de Justicia aseguró y acordonó las instalaciones de la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, como parte de las investigaciones que se siguen por el fallecimiento de la menor durante un campamento de verano.

¿De qué murió Dafne Zapata en Tamaulipas?

El caso dio un giro luego de que se conociera el contenido del acta de defunción, en la que se establece como causa de muerte “asfixia por sumersión” y se señala que el fallecimiento ocurrió tras un evento de violencia, contradiciendo las primeras versiones que apuntaban a un problema de salud o una caída accidental.

La propia familia confirmó que los resultados forenses revelaron la presencia de agua en los pulmones de la adolescente

Durante el funeral, celebrado en Ciudad Mante, al que acudieron cientos de personas con flores y globos blancos, la madre de Dafne, Alejandra Quintos, lanzó un enérgico llamado a las autoridades para que agilicen las investigaciones y soliciten prisión preventiva contra el director de la academia, Jorge Luis Ponce, así como contra dos instructoras identificadas por ella como responsables del área femenil.

“Quiero prisión preventiva para estas dos mujeres, llamarse cadetes militares, lo que sean. Las quiero en prisión preventiva a ellas y a Ponce, el director general de esta pseudo o academia militarizada. ¿Todavía no están detenidos? Los quiero detenidos”, aseguró Alejandra Quintos.

Se manifiestan afuera de academia militarizada

Mientras tanto, la presión social aumentó luego de que exalumnos, padres de familia y ciudadanos realizaran protestas frente a la academia para exigir justicia. Tras las manifestaciones, las instalaciones fueron desalojadas y quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales.

En contraste, el director de la Academia Militarizada Doenitz, Jorge Luis Ponce, rechazó cualquier acto de violencia dentro del plantel; atribuyó algunos golpes a una caída accidental e insistió en que no existió negligencia por parte del personal de la academia, pese a que el acta oficial establece una muerte por asfixia por sumersión derivada de un evento violento.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de apoyar económicamente a la familia, aseguró que estaba dispuesto a devolver el dinero pagado por la estancia de Dafne en el campamento.

“No hubo dolo, no hubo descuido, no hubo negligencia. La niña, aparentemente, traía una dolencia que el doctor no supo detectar. Nuestra enfermera tampoco le detectó nada raro. De repente se desvaneció en la regadera bañándose y ya no despertó. (¿Le estarían ustedes regresando lo que ella pagó de inscripción?) Le podemos regresar lo que depositó porque realmente sólo lo ocupó en cuatro días”.

La Fiscalía de Tamaulipas continúa con las diligencias para determinar responsabilidades penales en uno de los casos que más conmoción ha provocado en la entidad durante los últimos años. Mientras tanto, familiares, amigos y ciudadanos mantienen las exigencias de justicia para Dafne.

Gobierno de Tamaulipas dice que no habrá impunidad por caso Dafne

En medio de la creciente indignación social por la muerte de la menor Dafne Zapata Quintos y las exigencias de justicia contra la escuela militarizada donde ocurrieron los hechos, el secretario general de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Joel Villegas González, aseguró que las investigaciones continúan y que no habrá impunidad para nadie.

“Nosotros les podemos decir que todo está manifestado como se ha manejado, no hay impunidad para nadie”.

El funcionario estatal señaló que corresponde a la Fiscalía General de Justicia del Estado conducir las investigaciones y dar a conocer los avances de la carpeta iniciada tras el fallecimiento de la adolescente de 13 años durante un campamento realizado en una academia militarizada de Ciudad Madero.

Sobre las versiones que apuntan a posibles irregularidades en la operación del plantel, señaló que se trata de una institución que ha funcionado durante varias décadas y reiteró que las investigaciones deberán establecer si existieron omisiones o conductas ilícitas.

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